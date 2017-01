5 cauze comune ale durerilor vaginale

Durerile vaginale nu sunt doar simple simptome, ci semne ale unor afectiuni genitale care se agraveaza odata cu trecerea timpului. In Romania, 2 din 5 femei experimenteaza astfel de simptome frecvent, iar aproximativ 80% dintre acestea au avut cel putin o data in viata lor astfel de dureri.

Vaginul este, de fapt, canalul dintre vulva si colul uterin. Cele mai multe afectiuni apar la acest nivel din cauza bacteriilor care patrund si formeaza in interior mediul propice pentru dezvoltarea lor. De asemenea, igiena necorespunzatoare favorizeaza aparitia si raspandirea problemelor genitale, in special a celor vaginale.

Dr. Silviu Istoc (dristoc.ro), medic primar obstetrica-ginecologie ne spune care sunt cele 5 cauze comune surprinzatoare ale durerilor vaginale experimentate de aproape toate femeile.

1. Vaginita

Vaginita este o inflamatie a vaginului, care este cauzata de bacterii. Cauzele specifice ale vaginitei includ:

Candidoza vaginala: 75% dintre toate femeile au cel putin o infectie vaginal in timpul vietii lor. De obicei, atunci cand aveti o infectie, secretiile vaginale isi schimba textura, devin alburii, consistente si urat mirositoare.

Cremele sau pastilele antifungice potameliora aceasta problema. In cazul in care sunteti predispusa la o astfel de infectie, ar trebui sa luati masuri pentru a preveni recidiva lor: evitati purtarea pantalonilor stramti, purtati lenjerie intima din bumbac, limitati consumul de zahar, adoptati o igiena adecvata.

Trichomonaza: Aceasta este o afectiune caracterizata printr-o scurgere gri, urat mirositoare. Se estimeaza ca 2,3 milioane de femei au fost infectate cu aceasta boala. Partenerul are nevoie, de asemenea, sa fie tratat.

Vaginoza bacteriana: Vaginoza bacteriana este cea mai frecventa infectie vaginala la femei cu varsta de 15-44 de ani si este cauzata de un dezechilibru in flora vaginala. Atunci cand faceti baie in cada curatati bine spatiul inainte, nu utilizati absorbante parfumate sau tampoane. Trebuie sa luati antibiotice pentru tratarea infectiei si sa opriti utilizarea anumitor produse de igiena.

2. Uscaciunea vaginala

Uscaciune vaginala inseamna reducerea secretiei normale la nivelul vaginului. Acest lucru nu este prezent doar in cazul femeilor aflate la menopauza. Femeile tinere pot crea aceasta problema in cazul in care iau anticonceptionale, alapteaza, iau antidepresive, antihistaminice, medicamente pentru astm, anxietate sau sunt alergice la substantele chimice din produsele de igiena feminina.

Puteti avea, de asemenea, uscaciune vaginala, din cauza unei afectiuni ale glandelor Bartholin. Aceste glande sunt situate in interiorul vaginului. Uneori, ele se pot infunda ceea ce duce la un vagin uscat. Tratamentul depinde de cauza descoperita dupa controlul specialistului.

3. Atrofia vaginala postmenopauza

AVP este o inflamatie a peretilor vaginului din cauza lipsei de estrogen care apare la femeia aflata la menopauza. Vaginul incepe sa se subtieze si, de asemenea, devine uscat si dureros. Medicul va oferi acest diagnostic dupa examen pelvian. Tratamentul include, de obicei, estrogen vaginal, lubrifianti vaginali, iar hidratarea corespunzatoare este foarte importanta.

4. Vaginism

Aceasta problema inseamna spasme involuntare ale muschilor vaginului la deschidere. Contactul sexual este, de obicei, dureros pentru femeile care sufera de aceasta problema. Medicul poate oferi acest diagnostic dupaexamenul pelvian. Tratamentul include in special exercitii pelvine muscularesi consiliere.

5. Vulvodinia

Aceasta este durerea cronica a vulvei, care nu este cauzata de o infectie, cancer sau boli de piele. Doamnele se plang de obicei de o arsura la nivelul vulvei. Nu exista un test special pentru diagnosticarea exacta a afectiunii, se exclud alte cauze ale durerii vulvare inainte de a da acest diagnostic. Tratamentul initial include medicamente cu efect pe sistemul venos, anestezice topice si antidepresive.

Vestibulita vulvara este un tip de vulvodinie, asociata cu durerea care apare la zona de intrare in vagin. Folosirea unui tampon poate crea durerea, de aceea, doctorii folosesc tampon din bumbac pentru a detecta durerea si a diagnostica aceasta afectiune.

***Dr. Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita. Mai multe detalii puteti citi pe www.dristoc.ro si pe pagina de Facebook: .

