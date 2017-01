Cele mai eficiente tratamente pentru caderea parului

Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii de dermatologie Hebra recomanda consultarea unui medic dermatolog odata observata caderea in exces a parului, pentru a determina cauzele care au dus la aparitia acestei probleme si a urma tratamentul adecvat pentru tratarea ei.

In cazul in care pierderea parului este cauzata de o boala, tratamentul pentru boala respectiva este foarte probabil sa restabileasca si sanatatea capilara. Daca, in schimb, un anumit medicament provoaca pierderea parului, este foarte probabil ca medicul specialist sa recomande ca acesta sa nu mai fie utilizat timp de cel putin trei luni. Tratamentele topice se pot dovedi eficiente in unele cazuri, dar in altele, in functie de cauza care a stat la baza caderii parului, interventii medicale si chirurgicale ar putea fi necesare pentru a restabili cresterea parului.

Corticosteroizii

Corticosteroizii reprezinta derivati hormonali sintetici folositi frecvent sub forma de lotiuni si solutii in alopecii inflamatorii, cum ar fi cele din dermatitele alergice, iritative, atopice, psoriazis, alopecia areata, lupus. „Cu toate ca nu schimba cursul bolii, corticosteroizii reduc local inflamatia si permit reluarea ciclului normal de crestere al parului in zonele afectate dupa remiterea puseului de boala. Sunt unele din cele mai eficiente tratamente, respectand conditia ca diagnosticul sa fie bine stabilit. In cazul alopeciei areate se poate opta pentru injectare intradermica a corticosteroizilor in zonele fara par, repetata la intervale de 4 saptamani cu rezultate foarte satisfacatoare in multe cazuri. Atentie insa ca administrarea pe termen lung, nesupravegheata de dermatolog, poate duce la subtierea pielii si infectii locale”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, medic specialist dermatolog.

Sampoanele antifungice

Sampoanele antifungice sunt utile atunci cand pierderea parului este determinata sau agravata de infectii cu ciuperci ale scalpului sau in cazul dermatitei seboreice si psoriazisului. Sunt folosite substante fungicide sau fungistatice, precum ketoconazol, ciclopirox, zinc pyrithione, sulfura de seleniu, care si-au dovedit eficienta in tratarea acestei probleme.

Minoxidilul

Minoxidilul este o substanta care a fost initial folosita pentru tratarea hipertensiunii arteriale, observandu-se astfel ca unul dintre efectele adverse este cresterea excesiva a parului, din pacate nu numai la nivelul scalpului.

„Minoxidilul este folosit sub forma de solutii, lotiuni sau pentru a stimula cresterea parului in efluviul telogen sau alopecia androgenetica, cu rezultate variabile. Tratamentul se aplica pe scalp de doua ori pe zi si poate fi utilizat de catre barbati si femei. Efectul maxim se obtine dupa 16 saptamâni de tratament si aplicarea medicatiei trebuie continuata pentru a pastra efectele”, explica specialistul dermatolog.

Mezoterapia

Mezoterapia este o tehnica noua pentru tratamentul caderilor difuze ale parului precum efluviul telogen si consta in injectarea multipla a zonelor afectate cu substante stimulante, cum ar fi bepanthenol, cafeina, pentoxifilina, minoxidil etc. Eficacitatea acestei proceduri nu este inca complet elucidata deoarece lipsesc dovezi clare ca influenteaza cresterea firului de par in studii semnificative.

Implantul de par

Implantul de par ramane un tratament extrem de eficient pentru alopecia androgenetica, dar nu si pentru alte tipuri de alopecii, in special cele inflamatorii sau autoimune. „Alegerea unui tratament potrivit pentru caderea parului este recomandat sa se faca numai sub indrumarea unui medic specialist, fiind cunoscut faptul ca atunci cand este decis in situatii nepotrivite implantul de par poate implica recaderi si rezultate dezastruoase. In plus, acest tratament este costisitor si poate fi sortit esecului daca medicii nu au experienta marcata in aceasta zona foarte specializata, astfel ca este foarte important ca pacientul sa se informeze cu privire la referintele chirurgului si anii de experienta in domeniu”, recomanda domnul doctor Laurentiu Vladau.

Finasterida

Acest tratament anti hormonal stopeaza evolutia alopeciei androgenetice atata timp cat este administrat prin stoparea actiunii hormonilor asupra firului de par. Nu este indicat la femei, iar la barbati poate duce la subfertilitate.

Tratamentul pentru caderea parului are la baza, asadar, identificarea corecta a cauzei care a dus la aparitia problemei. Din fericire, aceasta afectiune frecventa la barbatii si femeile de orice varsta este adesea reversibila daca sunt administrate tratamentele potrivite si daca terapia este urmata sub supravegherea unui medic specialist cu experienta in domeniu.

Foto homepage: Gratisography/ Pexels.com