3 ceaiuri cu efecte miraculoase pentru trup si minte. Care este preferatul tau?

In timpul unei zile friguroase de iarna, un ceai cald face adevarate minuni pentru starea ta de spirit. Probabil stii deja ca fiecare ceai este bun pentru un anumit tip de afectiune, insa noi iti aratam mai jos ceaiurile care iti vor relaxa mintea, dar iti vor aduce si nenumarate beneficii pentru sanatatea ta fizica. Iata care sunt ceaiurile care nu ar trebui sa-ti lipseasca din casa si pe care ar trebui sa le consumi zilnic:

1. Incepe ziua in forta si bucura-te de efectele antioxidante ale ceaiului verde

Ceaiul verde are proprietati antioxidante demonstrate, fapt care il recomanda ca fiind o adevarata arma impotriva cancerului de orice tip. Mai mult decat atat, ceaiul verde iti ajuta mintea sa se mentina concentrata, te energizeaza si este inlocuitorul perfect pentru cafea. Alte beneficii ale ceaiului verde sunt cele legate de topirea tesutului adipos, dar si de accelerarea metabolismului, motiv pentru care este recomandat in curele de slabire.

Consuma-l in prima parte a zilei si alege mereu un ceai vrac, nu la pliculete. In cazul ceaiului vrac, poti vedea, efectiv, frunzele de ceai si nu ai parte de aditivi pentru arome sau de conservanti. Este suficient sa arunci un ochi peste aceste sortimente de ceai verde pentru a vedea cum arata un ceai verde natural si de buna calitate. Dupa cum vezi, aromele lor sunt date tot de ingrediente naturale, precum fulgii de nuca de cocos, fructele de soc sau petalele de trandafir. Este o adevarata incantare sa-ti incepi ziua cu un astfel de ceai.

2. Ceaiul de musetel, licoarea care te ajuta, la propriu, sa dormi mai bine noaptea

Ceaiul de musetel este cel cu care am crescut cu totii. Cu siguranta si parintii sau bunciii tai il pregateau atunci cand te pastea vreo raceala sau cand te durea stomacul, in copilarie. Este, intr-adevar, un ceai care relaxeaza muschii abdominali si ajuta digestia, facand durerile de stomac uitate complet. In acelasi timp, ceaiul de musetel este si un remediu pentru problemele de somn, cat si pentru depresie.

Cand somnul te ocoleste, o cana cu ceai de musetel te va ajuta sa ai parte de o noapte cu adevarat linistita. In plus, este unul dintre ceaiurile benefice pentru a scapa de anxietate si pentru a tine departe depresia.

3. Valeriana, arma suprema impotriva insomniilor, a durerilor provocate de stres, dar si a tulburarilor de la menopauza

Ceaiul de valeriana este cel mai rapid remediu pentru insomniile severe. Mai mult decat atat, cand stresul nu numai ca nu te lasa sa dormi, dar iti provoaca si dureri de cap sau de stomac, tot efectul sedativ al valerianei te poate ajuta sa scapi de ele. Este recomandat pentru a trata anxietatea si chiar pentru a regla presiunea arteriala. Acest ceai ajuta la cresterea nivelului acidului gamma-aminobutiric (GABA) din creier, un neurotransmitator care regleaza temperatura corpului, ciclul somn-veghe si sistemul endocrin. Practic, el funcioneaza exact ca si medicamentele calmante din farmacii, care au aceeasi misiune de a creste nivelul GABA. Diferenta este ca este un medicament natural, lipsit de restul chimicalelor nocive.

Ceaiul de valeriana nu este recomandat femeilor insarcinate, insa este de mare ajutor doamnelor care se afla in perioada menopauzei. Este, de asemenea, util pentru calmarea crampelor menstruale.



Ai incercat aceste ceaiuri? Care este preferatul tau?

