Ghid de supravietuire in luna tentatiilor

Decembrie: petreceri in familie, petreceri la birou, petreceri de noapte. A inceput oficial si in forta sezonul rasfatului cu multe ispite culinare, momente dulci si bauturi catifelate. Alaturi de Herbalife ti-am pregatit un scurt ghid de supravietuire in luna cea mai provocatoare din an astfel incat sa iti pastrezi silueta si toate obiceiurile bune pentru sanatate pe care le-ai exersat, din greu, de-a lungul anului. Insa, dincolo de silueta si frumusete prioritatea ta trebuie sa fie sanatatea - este luna cadourilor si ar trebui sa nu uitam ca sanatatea e cel mai pretios dar pe care il avem in grija. Am discutat cu dr. Corina Zugravu, Membru al Comitetului Consultativ in Nutritie Herbalife si am intrebat-o ce sfat le da celor care vor sa treaca cu bine de tentatiile culinare specifice sfarsitului de an.