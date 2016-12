Excizia alunitelor - la ce riscuri ne expunem?

Pericolele legate de interventia asupra nevilor sunt de cele mai multe ori minore, adevaratul risc pentru sanatate fiind tocmai posibilitatea ca oricand in timpul vietii o alunita atipica sa fie de fapt un melanom.

Excizia alunitelor („nevi” in limbajul medical) reprezinta inca un subiect tabu pentru unele persoane, adepte ale convingerii populare conform careia interventia asupra acestor semne ale pielii poate reprezenta un pericol major pentru sanatate. Doamna doctor Ana Maria Vlad, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie (FOTO), atentioneaza insa ca aceasta idee este una gresita, adevaratul risc fiind sa ramana netratat un melanom, un cancer de piele foarte agresiv, care se vindeca daca e operat corect intr-un stadiu incipient, prin excizie chirurgicala.

„Nu te atinge de alunite!”, „Nu le scoate! Daca raman radacinile acolo?” – reprezinta doar cateva din atentionarile si temerile pe care le-am auzit cel putin o data in viata cu privire la excizia alunitelor (nevi).

„In realitate, insa, pericolele legate de interventia asupra nevilor sunt de cele mai multe ori minore, adevaratul risc pentru sanatate fiind tocmai posibilitatea ca oricand in timpul vietii o alunita atipica sa fie de fapt un melanom. Desi reprezinta un tip de cancer cu o mare rata de deces, acesta este in acelasi timp si cel mai usor de tratat atunci cand este depistat si tratat in faza incipienta, prin simpla excizie a alunitei afectate”, explica doamna doctor Ana Maria Vlad, specialist dermatolog.

Cum se realizeaza excizia alunitelor

Excizia chirurgicala cu margine de siguranta este procedura preferata a dermatologilor pentru indepartarea alunitelor, fiind o interventie extrem de simpla, care nu necesita spitalizare si dureaza maxim 30 - 60 minute. Indepartarea alunitei se face cu anestezie locala cu xilina (singura etapa dureroasa de altfel), care isi face efectul imediat. Potentiala senzatie de durere poate reprezenta un motiv de ingrijorare pentru unele persoane, dar din fericire pe durata interventiei pacientul nu va simti nimic, anestezia avand efect pentru 3-4 ore.

„Leziunea suspecta se va indeparta integral, cu o mica margine de piele aparent normala in jur. Fragmentul rezultat va fi trimis la examenul histopatologic, iar zona asupra careia s-a intervenit reparata cu cateva puncte de sutura. In urma procedurii va rezulta o cicatrice de aproximativ 3 ori mai mare decat leziunea initiala. Cicatricea va trebui ingrijita zilnic acasa, pana la scoaterea firelor de sutura, aceasta perioada fiind cuprinsa intre 7-21 zile, in functie de localizarea exciziei”, explica specialistul dermatolog.