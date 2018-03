Opinia psihologului: De ce fac oamenii rau animalelor?

Abuzul animalelor reprezinta vatamarea fizica intentionata a acestora fara a avea drept scop sau obiectiv autoapararea sau nevoia de hrana. In general abuzul este constituit de orice forma de violenta fizica sau emotionala.

In opinia Laurei Maria Cojocaru, studiile arata ca orice persoana care este expusa in copilarie unui abuz va dezvolta ulterior probleme de ordin psihic, emotionale sau de personalitate in perioada adulta, iar prima etapa care poate conduce la o patologie social consta in manifestarea cruzimii fata de animale.

“Cel putin la nivel discursiv, societatea isi doreste sa creasca si sa educe copii sanatosi fizic, moral, emotional si psihic, insa contrar acestui deziderat, fenomenul cruzimii fata de animale este tot mai raspandit nu atat in mediul rural, cat mai ales in cel urban. Nu trebuie sa fii neaparat actantul unei scene de cruzime asupra animalelor ca sa dezvolti comportamente antisociale sau deviante, ci poate fi suficienta expunerea la astfel de scene. Subsconstientul unui om proceseaza informatii fara ca noi sa le putem controla, iar setul nostru de valori, de atitudini, de comportamente poate fi modificat din temelie. Cu atat mai periculos este acest proces al subconstientului, cu cat observatorul este un copil, care se afla in stadiul de invatare, de adaptare si de asimilare a unui set de valori si principii”, explica specialista Laura Maria Cojocaru, presedinta Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa.

Foto: Pexels/ Laurie Gouley

Printre multiplele forme de abuz indreptate asupra copiilor, regasim:

1. Abuzul alienator - care reprezinta instrainarea sau interzicerea accesului copilului de sau la persoanele, animalele sau lucrurile de care s-a atasat emotional.

2. Expunerea la cruzimi - expunerii copilului la actiuni, imagini statice sau in miscare care reprezinta violente extreme indreptate asupra altor oameni sau animale.

3. Violenta psihologica sau emotionala este actiunea care precede si acompaniaza celelalte forme de violenta sau abuz, dar se poate manifesta si izolat, prin injurii, amenintari, intimidari, uciderea animalelor domestice preferate, privarea de satisfacerea nevoilor personale esentiale (mancare, somn, etc.).

De ce fac oamenii rau animalelor?

Psihoterapeutul Laura Maria Cojocaru este de parere ca predilectia catre abuzul animalelor, chinuirea, agresarea sau uciderea acestora, indiferent daca acestea sunt domestice sau salbatice, ascunde probleme emotionale si/sau sociale grave sau alte tulburari de ordin psihologic. Un copil expus la acte de violenta si astfel de abuzuri isi poate forma o structura de personalitate sadica, antisociala sau cu tendinte sociopate.

Substratul psihologic al abuzului animalelor la adulti poate fi compus din:

• dorinta morbida de putere si control. Animalul nu reactioneaza prompt si nu se poate apara in fata unei forte disproportionate si mai ales care il ia prin surprindere.

• lipsa de control sau slabiciune in alte aspecte ale vietii personale.

Citeste mai departe >>>