Dr. Helen Fisher – cercetatoarea iubirii: Secretele MAMEI NATURA DESPRE SEX

La fel ca si voi, aveam si noi multe curiozitati legate de sex. Una dintre acestea este: Ce se intampla in corpul nostru in timpul unui act sexual reusit? Ce ne face sa ne simtim atat de bine? O alta intrebare care apare des in discutiile intre femei este si - Ce implicatii are sexul ocazional? Este adevarat ca persoanele care se angajeaza in asa ceva cauta exclusiv distractie de o noapte?

Asa incat am cautat mai multe raspunsuri legate de sex, in una dintre cele mai cunoscute studii despre dragoste, scrisa de Helen Fisher – cercetatoarea iubirii – Why him? Why Her? (nr. De ce el? De ce ea?)

Helen Fisher: Sexul - beneficii pentru sanatate

Sexul are multe beneficii pentru sanatate. Sexul frecvent iti imbunatateste simtul mirosului, reduce riscul de boli de inima, imbunatateste starea generala de bine, contribuie la scaderea in greutate, ne ajuta sa scapam de dureri, reduce frecventa racelilor si imbunatateste functionarea vezicii.

Sexul reduce si depresia, mai ales in cazul femeilor, fiindca lichidul seminal este un cocktail de chimicale foarte potente. Dopamina si nerofinefrina din acest lichid masculin contribuie la reducerea stresului si dau energie, optimism, putere de concentrare si motivatie. In acelasi timp, oxitocina si vasopresina sunt hormonii care provoaca sentimentele de atasament, explica Helen Fisher.

Pe scurt, sexul cu persoana potrivita si la momentul potrivit este bun pentru tine. Dar ce putem spune despre sexul ocazional? Adica atunci cand faci sex cu cineva pe care abia ai cunoscut?

Helen Fisher: Care este intentia ascunsa a sexului ocazional

“Eu nu sunt in categoria celor care folosesc cuvantul <<trebuie>>, explica Helen Fisher. Nu vreau sa va spun eu cum sa va traiti viata. Dar iata unul dintre secretele Mamei Natura in legatura cu sexul: Sexul ocazional este rareori intr-adevar <<ocazional>>. Stimularea organelor intime produce dopamina - hormonul din creier asociat cu sentimentele intense de dragoste romantica. Dupa un orgasm ai parte de un adevarat cocktail de nerofinefrina, hormonul asociat cu exaltarea si capacitatea de concentrare".

Asa incat, atunci cand faci sex cu cineva (n.r. care este atent/a la nevoile tale intime si intalnirea este satisfacatoare pentru ambii), tu nu stii ca de fapt stimulezi productia acestor sucuri neuronale ce te fac sa simti sentimente de iubire romantica pasionala.

Foto homepage: Pexels

