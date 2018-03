3 SECRETE psiho-spirituale prin care iti poti gasi partenerul perfect

Intelege psihologia relatiilor sanatoase

1. Nu ne putem forta atractiile dar le putem educa!

In general, oamenii au o intelegere destul de limitata a felului cum se manifesta atractivitatea. Chiar si la varsta adulta, oamenii obisnuiesc sa idealizeze atractiile magnetice si fulgeratoare si sa considere ca aceasta ar fi singurul ingredient necesar pentru ca o relatie sa functioneze.

Dar psihologii disting intre doua tipuri de atractii, iar daca vei intelege acest concept, te poti considera pe drumul cel bun. Ei vorbesc despre atractiile de deprivare si atractiile inspirationale. Posibil, la fel de intense, dar cu siguranta, una dintre aceastea mult mai benefica pentru snaatatea noastra emotionala.

Atractiile de deprivare

In timp ce atractiile magnetice ne dinamiteaza intr-adevar vietile, mai ales cand nu luam in considerare si alte ingrediente necesare pentru a crea o relatie stabila, cum ar fi disponibilitatea obiectului atractiei noastre, capacitatea de a ne demonstra interes si fidelitate, capacitatea de a crea o atmosfera de cuplu bazata pe confort, deschidere si siguranta, acestea ne pot semnaliza de fapt ca trecem printr-o atractie de deprivare.

Atractia de deprivare semnifica faptul ca in noi insine exista un gole emotional imens pe care vrem sa il vindecam prin intermediul unei alte persoane, care adesea nu este disponibila fata de noi, reconfirmand de fapt acel gol. Cand traim un astfel de tip de atractie, noi nu suntem vindecati emotional si proiectam asupra unei alte persoane, toate nevoile noastre neconstientizate si neimplinite. Iata de ce, adesea, aceste tipuri de indragostire sunt extrem de intense si tulburatoare – „Daca este drama in relatii, atunci este trauma.”, explica adesea pe scurt, psihologul de relatii Craig Kenneth. Cand ne-am indragostit nebuneste si relatia nu merge… Atunci este semnalul ca trebuie sa ne uitam in noi insine si la nevoile noastre neimplinite, pentru ca atractia pe care o simtim porneste de la deprivare.

Atractiile inspirationale

La polul opus, atractiile inspirationale, pot fi la fel de intense sau alte ori, lucrurile se pot desfasura mult mai incet, insa cu siguranta, acest tip de atractii sunt mult mai benefice pentru orice om.

Atunci cand dragostea ne inspira evoluam, ne simtim in siguranta si in confort langa persoana adorata. Simtim ca acea persoana ne vede cu adevarat si ne accepta neconditionat si cu partile noastre pozitive dar si cu aspectele noastre vulnerabile. Intr-o astfel de relatie bazata pe admiratie reciproca, suport si incurajari, cei implicati infloresc realmente si simtindu-se asigurati si intelesi, ajung sa dea absolut tot ce este mai bun din ei.

Un lucru este cert, spun psihologii, chiar daca nu putem sa dictam inimii pe cine sa iubeasca, ne putem auto-educa sa distingem intre atractiile care ne pot face rau si atractiile care ne fac bine. Putem sa cultivam in noi acest concept al relatiilor inspirationale si sa invatam sa distingem intre ceea ce ne face rau si ceea ce ne poate face bine. Osho clarifica ceea ce inseamna iubirea inspirationala:

Dragostea nu are nimic de-aface cu celalt. O persoana iubitoare iubeste pur si simplu, asa cum o persoana vie respira, bea, mananca si doarme. Iubirea nu te face sa simti frica, te face sa te simti acceptat si ca esti folositor. – Osho

Partenerul perfect il gasim mergand pe drumul atractiilor inspirationale

Filosoful spaniol Jose Ortega Y Gasset spunea: „Tipul de om pe care il preferam releva conturul inimii noastre. ” Inima noastra este plina de rani? Vom atrage oameni care ne vor adanci acele rani.

2. Relatiile amoroase sunt cea mai importanta scoala a vietii

O relatie bazata pe atractii de deprivare ne deschide drumul spre relatiile inspirationale

Relatiile sunt inima expansiunii in viata. – Teal Swan

De aceea este esential sa invatam din relatii oricum ar fi ele. Atractiile pe care le avem pot semnifica nivelul nostru de sanatate emotionala. In sens larg, atunci cand atractiile noastre sunt bazate pe deprivare, inseamna ca exista aspecte din noi insine care trebuie constientizate, validate si vindecate. Stim ca trecem prin asa ceva atunci cand relatia in cauza este una tulburatoare si/sau dureroasa, esuand in a ne oferi suportul si incerederea necesare.

