Dintre acestea, psihologul Laura Maria Cojocaru este de parere ca manifestarea cea mai profunda a iubirii se realizeaza prin limbajul mangaierilor fizice, care include o paleta foarte larga de gesturi de afectiunile: de la tinut de mana, sarutari, imbratisari pana la contactul sexual in sine.

Limbajul iubirii - de la imbratisare la sexualitate

“Toate aceste gesturi sunt modalitati de a-i comunica partenerului emotia iubirii. Ba mai mult, atingerea fizica este in sine mai mult decat exprimarea iubirii, ci o cale de a ne mentine sanatatea si tineretea atat la nivel emotional, cat si mental sau fizic. In folclor sunt raspandite 3 expresii care descriu cel mai corect puterea imbratisarilor: Avem nevoie de 4 imbratisari pe zi ca sa supravietuim, 8 ca sa ne mentinem si 12 ca sa crestem. Mai multi oameni de stiinta au concluzionat, prin nenumarate experimente, ca nevoia de contact corporal este la fel de importanta precum nevoia de foame, sete si somn”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru, presedintele Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa.

Efecte ale imbratisarii sau atingerii fizice

Pe langa senzatia de bine pe care o creeaza, imbratisarile au ca efect alinarea durerii sufletesti, reduc anxietatea si depresia. Din acest motiv, persoanele care au aceste trairi au sanse mai mari de recuperare si recapatare a starii de bine daca au pe cineva alaturi, fie chiar si un animal de companie. De asemenea, imbratisarile pot lupta eficient impotriva infectiilor si pot reduce riscul bolilor cardiovasculare.





Importanta atingerii se reflecta in compozitia pielii noastre, care are milioane de celule receptoare sensibile la cea mai mica schimbare de presiune si in structura creierului, unde s-a descoperit ca aria din cortexul cerebral prefrontal dedicata atingerii este mult mai mare decat suma ariilor tuturor celorlalte simturi.

“In doar zece secunde de imbratisare se produce la nivel fizic o scadere a oxitocinei (hormonul stresului) in creier. Aceasta reactie chimica scade presiunea sangelui, lupta impotriva oboselii si a infectiilor si amelioreaza simptomele depresiei. De asemenea, prin imbratisari, scade cantitatea de cortizol din sange (hormonul care regleaza metabolismul glucidic). Reactiile biochimice si fiziologice la imbratisare, pot produce (in special la femei, arata unele studii) imbunatatirea competentelor sociale (comunicare, reducerea sentimentelor de jena, asertivitate) si cresterea sentimentului de incredere. Totodata, imbratisarea aduce stimulari psihice si fiziologice pozitive, atat la cei care imbratiseaza cat si la cei imbratisati, crescand sentimentul de protectie, siguranta, incredere in sine si in cei din jur, forta interioara si sanatate”, declara psihologul.