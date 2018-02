Efectele telefonului mobil asupra copilului: Dependenta de telefon poate ruina copilaria!

Un studiu dat publicitatii de Statista.com arata ca, in 2016, tot mai multi copii din Germania detin un telefon mobil cu acces la Internet, studiu care poate fi extrapolat si la nivelul Uniunii Europene. Astfel, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%. In opinia psihologului Lenke Iuhos, telefonul mobil a devenit un surogat al familiei si al prietenilor, iar lipsa de interactiune directa poate avea efecte asupra vocabularului activ, fiind restransa astfel capacitatea de comunicare verbala, nonverbala si paraverbala.

“Cu orice ora in plus cu telefonul in mana, sistemul nervos se acomodeaza perfect la lumea formata, o lume in care, printr-o simpla atingere, deja ei, copii, schimba lumea de pe ecran dupa bunul lor plac. Acestea provoaca in timp lipsa de rabdare, capacitatea de ascultare si analiza, capacitatea de a tine cont de reguli, iar capacitatea de concentrare este profund afectata. in schimb, lumea din telefon care se schimba din secunda in secunda, ii provoaca stari de impulsivitate, ceea ce ii pot provoca dificultati in perioadele de colaborare cu cei din jur. Cu cat copilul se afla la varsta in care trebuie integrat in comunitate, automatismele create de dependenta de telefon mobil se vor rasfrange nu doar la capitolul comunicare si cooperare, ci mai ales la capitolul de incredere in sine, inteligenta emotionala, dezvoltare la un nivel inferior varstei etc.”, explica Lenke Iuhos, specialista in psihologia copilului si adolescentului.

In acelasi timp, specialista considera ca sunt cel putin patru impedimente frecvent intalnite la copii dependenti de telefonul mobil, anume:

1. Telefonul mobil limiteaza creativitatea!

Creativitatea ne ajuta sa supravietuim in situatii limite, iar aceasta calitate prinde radacini de la varste fragede. in opinia specialistului, parintii ar trebui sa le stimuleze mult mai mult aceasta aptitudine, astfel incat sa fie mai creativi cu lumea palpabila, sa poata sa reactioneze eficient la pericolele sociale si cum sa transforme, prin puterea gandului, cuvantului si actiunii, lumea din jurul intr-un loc mai bun.

“Toate aceste clipe, daca sunt inlocuite doar cu folosirea in exces a telefonului mobil, copilul isi va trai scenariile doar in creier, astfel ca dezvoltarea creativitatii se va produce doar la nivel cognitiv, nu va fi transpusa si in viata reala. Copilul, care e trimis sa se joace cu copiii de varsta apropiata, va fi un copil descurcaret: va simti pericolul, va reactiona chiar neasteptat de matur la orice schimbare. Jocurile ii ajuta sa prelucreze fara niciun efort frustrarile, supararile acumulate, prin joc scapa si de stresul evenimentelor zilnice. Copilul creativ e capabil sa discearna intre ce este si ce nu este important pentru el, are o lista sanatoasa de prioritati, stie sa asocieze cauza cu efectul si astfel devine mai curajos”, afirma psihologul Lenke Iuhos.

2. Telefonul mobil provoaca insomnii cronice!

Galagia lumii tastate pe telefon e tentanta, dar este un factor perturbator pentru copil, care il tine treaz pana la ore tarzii. Cand sunt pe punctul de a adormi, primesc o notificare pe Facebook, o alta pe Whatsapp, o alta pe Instagram sau Snapchat, iar sinapsele sunt puse din nou in functiune si apar in timp insomniile cronice.

“Din cauza folosirii telefonului mobil la ore tarzii, fiind stimulati de multele notificari pe care le pot primi, mintea este intr-o permanenta alerta, melatonina scade si nu se poate relaxa pentru a produce starea de somnolenta. Chiar daca va reusi intr-un final sa adoarma, somnul copilului va fi sacadat, nu va fi destul de odihnitor, iar toate aceste efecte se pot observa din activitatile de dimineata. De asemenea, trezirea in timpul somnului este efectul unor factori psihologici: anxietate puternica, frici, depresie, reactii agresive oprite in timpul zilei. Interventia parintelui, a cadrelor didactice, prin reducerea exigentei in performanta, e binevenita, schimbarea regimului de somn este imperios necesara pana cand acesta este echilibrat si poate reveni la activitatile obisnuite. Oboseala creste probabilitatea convulsiilor de noapte, iar reducerea utilizarii telefonului in orele de seara creste eficacitatea somnului adanc”, mentioneaza Lenke Iuhos.

3. Telefonul mobil provoaca obezitatea prin stilul de viata sedentar

Confortul dat de sedentarism aduce cu el, in timp, dereglari in greutate. Potrivit observatiilor empirice realizate de psihologul Lenke Iuhos la cabinet, copiii care se joaca in mod regulat pe aplicatii, au abilitatiile motorii mai reduse in ceea ce priveste finetea si exactitatea, nu dobandesc abilitatile de baza pe care le pot experimenta prin alte jocuri traditionale, cum ar fi jocul cu plastelina. “Miscarea ajuta la constientizarea corpului, vor dezvolta o atentie asupra propriului sau corp, vor avea in vedere sa aiba grija si de ceilalti. O viata mai activa pentru copii este, de asemenea, si un factor pozitiv in atingerea unor rezultate academice optime, dar si a unei vieti sociale benefice integrarii lui. Confortul telefonului provoaca obezitate, mai ales ca prin sedentarism creste dorinta de a manca mai des si haotic, astfel incat organismul se obisnuieste cu acel regim de viata”, explica specialista.

In acelasi timp, Lenke Iuhos recomanda parintilor sa introduca in programul de activitati al copilului, nu doar jocuri consumatoare de timp, ci mai ales consumatoare de energie, precum alergatul, fotbalul, plimbarile prin parc, drumetiile pe munte etc.

4. Telefonul mobil distruge relatia parinte-copil!

Copilul este exact cum ne comportam noi cu el. Parintele care utilizeaza des telefonul, e perceput ca un parinte ocupat, care nu are timp de copil. Copilul va face acelasi lucru: se va refugia, se va calma in lumea data de telefon. il va folosi ca o metoda de respingere, cand va fi chemat la masa, la teme, sa se imbrace si va refuza sa le comunice parintilor problemele cu care se confrunta.

“Copilul va gasi mult mai repede raspunsuri pe internet, va primi mult mai repede si mai usor aprecieri, stimulente emotionale, prin prezenta iconitelor de pe ecranul telefonului mobil decat de la parinte. Nu este vorba ca parintii sa nu foloseasca deloc telefonul mobil, pana la urma tehnologia este parte din viata noastra, insa sfatul meu este sa incercati sa reduceti utilizarea lui mai ales atunci cand nu sunt urgente. Este bine sa raspunde i la un mesaj rapid sau sa apela i pe cineva repede, mai ales daca micutul este afectat si are nevoie de prezenta adultului. Bucura i-va de timpul pe care il puteti petrece cu ei, astfel incat sa ii ajute sa devina un adult echilibrat”, conchide specialista Lenke Iuhos.