In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment care ne arata ca actiunile noastre nu sunt conforme cu propriul nostru cod moral.

In opinia psihologei Laura Maria Cojocaru, sentimentul vinovatiei este strans legat de constiinta noastra, care ne ajuta sa facem distinctia intre ceea ce este bine si ceea ce este rau pentru noi si pentru cei din jurul nostru. “Constiinta este acel for psihic superior care ne repune viata noastra pe un drum pozitiv si util. Pentru a merge mai departe, la o noua etapa a vietii, constientizarea acestor lucruri ne este de folos pentru a ne reevalua credintele, valorile morale, trairile, deciziile si actiunile. In acest context, vinovatia apare ca un mecanism benefic atata timp cat este trecatoare si ne ajuta sa ne imbunatatim modul de gandire si de actiune fata de noi insine si fata de ceilalti”, explica cunoscuta psihoterapeuta.

Cum se manifesta vinovatia in planul fizic?

Atunci cand sentimentul vinovatiei se permanentizeaza, el devine un sentiment negativ, distructiv si un mare dusman interior, din cauza caruia riscam sa ne impotmolim in contexte de idei, trairi, actiuni si mai ales relatii defectuoase, in care ramanem ca intr-un cerc vicios din care nu putem iesi decat intelegand ce se intampla.

“Fizic, vinovatia se manifesta prin actiuni repetitive ca framantatul mainilor, plecarea capului, evitarea contactului vizual, tremur al corpului, dureri mai mult sau mai putin puternice de stomac, uneori stari de greata. Vinovatia are menirea sa fie un corector al drumului vietii, nu o pedeapsa. Atunci cand ai tendinta sa renunti la tine, vinovatia devine o pedeapsa”, spune specialista Laura Maria Cojocaru.

Vinovatia este inoculata inca din copilarie

Din pacate, vinovatia - ca traire permanenta - este de multe ori inoculata inca din copilarie prin atitudinea parintilor critici care, orice ar face copilul, nu reusesc sa gaseasca macar un cuvant de lauda ci doar carcotesc. Vinovatia se acutizeaza mai tarziu prin “greselile” pe care ceilalti (vecini, colegi, prieteni, s.a.) le vad la noi si, in cele mai multe cazuri, prin modul in care contextul religios aduce oamenii la concluzia ca sunt atat de pacatosi si de vinovati ca nu-i va mai ierta nimeni niciodata.

“Cu astfel de convingerii familiale, sociale si religioase, astfel de persoane vor avea sentimentul ca nu merita sa fie iubite, vor face din ce in ce mai multe compromisuri, isi vor ignora nevoile, vor acumula din ce in ce mai multe frustrari, sentimentul de vinovatie se va accentua (pentru ca inconstient apare si vinovatia fata de propria persoana, din cauza faptului ca-si neglijeaza propriile nevoi si dorinte) si astfel apare riscul instalarii starilor de anxietate, atacuri de panica, apare riscul depresiei si al suicidului”, mentioneaza psihoterapeutei Laura Maria Cojocaru.

Foto: Pexels/ Rene Asmussen

Vinovatia, mare consumatoare de energie

Din cauza vinovatiei, calitatea vietii este grav alterata, deoarece acest sentiment se constituie intr-un consum energetic considerabil, din cauza “scenariilor” care apar in mintea celui “vinovat” in incercarea de a multumi pe toata lumea, de a “repara”, de a fi iertat si acceptat de cei din jur; uneori chiar de a se sacrifica si a suferi pentru a obtine iertare de la cei din jur sau de la divinitate, asa cum poate fi vazut in cazul fanatismul religios.

“Acest consum de energie are ca efect scaderea rezistentei la stres, scaderea imunitatii organismului si nu de putine ori, impiedica un mod de gandire clar si coerent. Dincolo de scaderea stimei de sine, lipsa increderii in propriile capacitati si resurse interioare, apar probleme relationale, probleme de integrare in social, pana la boli fizice grave. Vinovatia creeaza teama, teama creeaza izolare, izolarea duce la lipsa iubirii si a increderii in sine si in ceilalti si la indepartarea de orice valoare reala morala si spirituala. In orice religie, Dumnezeu este iubire si nu judecata! In orice religie, Dumnezeu este iertare si acceptare, nu pedeapsa! Atentie sporita la ce faceti cu credintele voastre si la ce fac altii cu mintea voastra pentru ca ei se duc si se culca seara linistiti, iar voi va imbolnavisi! Acordati o sansa sanatatii voastre!”, ne sfatuieste specialista.

Sfaturi pentru combaterea sentimentului de vinovatie

Laura Maria Cojocaru ne ofera o serie de recomandari atunci cand sentimentul de vinovatie se manifesta puternic in viata noastra si nu putem avansa.

