Atacurile de panica: 7 sfaturi practice pentru a preveni atacurile de panica

Fiecare dintre noi a experimentat, cel putin o data, o stare de frica sau de anxietate intensa, aparuta brusc, in situatii in care viata nu ne este amenintata. Acelea sunt atacurile de panica, caracterizate prin accelerarea batailor inimii, respiratii rapide si scurte, sentimentul de pierdere a controlului si de moarte iminenta.

In opinia psihologului Angela Nutu, vicepresedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, toate reactiile chimice si fizice ale organismului apar ca un raspuns al acestuia la sentimentele de frica pentru a face fata unui pericol iminent, de viata si de moarte. In cazul atacurilor de panica, organismul nostru supraevalueaza evenimentul prezumtiv periculos si transmite semnale exagerate sau inutile creierului.

“Atacul de panica este precum un semnal fals de alarma, din cauza ca organismul nostru nu a anticipat corect gravitatea situatiei in care ne aflam. Odata ce au fost transmise primele impulsuri creierului, se produce o reactie in lant ireversibila. Atacurile de panica apar, de regula, din senin si ating apogeul dupa 10 minute si pot dura pana la 30 de minute. Am putea descrie un atac de panica ca pe un cosmar emotional, iar rezultatul sau este in cele mai multe cazuri unul dureros din punct de vedere mental si emotional”, explica psihoterapeutul.

Cauzele atacurilor de panica

Desi la ora actuala cauzele exacte ale atacurilor sau tulburarilor de panica sunt neclare, tendinta o putem regasi in cele mai multe cazuri in mediul familial. Exista, de asemenea, o legatura cu evenimentele de tranzitie majore in viata, cum ar fi absolvirea facultatiii si integrarea intr-un loc de munca, casatoria sau aparitia unui copil, mutarea in alta localitate, tara. Stresul sever, cum ar fi moartea unei persoane dragi, divortul sau pierderea locului de munca pot provoca, de asemenea, un atac de panica.

“De obicei, la cazurile de atac de panica, identificam cu usurinta 3 categorii de factori declansatori. Factorii biologici sunt, in general, predominanti si sunt caracterizati prin hipersecretia de adrenalina, sensibilitate crescuta la schimbari hormonale, hipersensibilitate la temperatura sau lumina, reactii adverse la medicamente etc. Factorii de personalitate au, totodata, o incidenta destul de mare asupra exprimarii atacurilor de panica, cum ar fi: hipersensibilitatea la stimuli de natura emotionala, perfectionismul, ratiunea nenuantata, nevoia de control sau aprobare, tendinta de a nega sau de a suprima sentimente, un nivel ridicat de imaginatie etc. Nu in ultimul rand, factorii familiali contribuie la astfel de reactii, anume: abuzul fizic sau psihic, mediu cu reguli foarte stricte, critica exagerata sau asteptari nerealiste din partea parintilor etc.”, mentioneaza psihologul Angela Nutu (foto: InfinityPhoto /Shutterstock)

Cum se trateaza atacurile de panica?

Daca suferi de atacuri de panica in mod frecvent sau chiar un singur astfel de episod te-a speriat suficient de tare incat sa iti provoace o stare continua de stres si anxietate, cu siguranta esti unul dintre oamenii care au nevoie de ajutor.

Desi atacurile de panica nu te afecteaza la nivel fizic si sunt uneori tratate poate prea superficial de cei din jurul tau, pentru sanatatea ta mintala si emotionala, este vital sa inveti sa depasesti momentul. in mod obisnuit, tratarea atacului de panica are scopul de a usura impactul pe care il are anxietatea asupra vietii tale si te invata cum sa faci fata cand veti simti ca un atac poate fi declansat. Terapiile psihologice sunt optiuni de tratament obisnuite, iar in unele cazuri poate fi prescrisa si medicamentatie.

De asemenea, Asociatia Romana de Hipnoza propune hipnoterapia, o metoda tot mai recunoscuta pentru tratarea anxietatii si, de asemenea, foarte utila in gestionarea atacurilor de panica.

“Hipnoterapia pentru anxietate poate ajuta la reconstruirea increderii de sine si la sporirea stimei de sine, precum si la reducerea sentimentelor de frica si ingrijorare. Hipnoterapia te poate ajuta sa inveti si sa dezvolti capacitatea de a accesa o stare de spirit calma, care este necesara pentru a te ajuta sa faci fata emotiilor coplesitoare pe care le simti. Hipnoza pentru atacurile de panica este similara hipnoterapiei pentru anxietate. Scopul este sa accesezi subconstientul si sa utilizezi puterea de sugestie pentru a promova schimbarile pozitive. Sugestiile folosite de hipnoterapeut vor fi adaptate situatiei tale individuale - ceea ce provoaca atacurile de panica si de ce, si ce se poate face pentru a schimba modul in care organismul tau raspunde la factorii declansatori”, explica Angela Nutu.