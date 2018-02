Explicatiile psihologului: Cine suntem noi in cadrul relatiilor noastre?

Relationarea este unul dintre cele mai importante lucruri care ne definesc ca fiinte umane, fie ca vorbim de relatia de cuplu, de familie, de prietenie, de serviciu sau de orice alt gen de relatie. Desigur ca putem trai si singuri, doar ca menirea noastra este una sociala, relationala, suntem genetic construiti pentru interactiune sociala.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, cea mai mare parte a vietii noastre necesita relationare, iar deprinderile noastre de relationare se formeaza in primul rand in cadrul familiei.

“Fiecare familie isi directioneaza membrii in conformitate cu preferintele lor individuale, propriile credinte si valori morale, spre roluri pe care trebuie sa le joace si mai ales cum sa le joace. Acestea devin legi dupa care ne ghidam modul nostru de a intra in relatii. in functie de aceste legi, mai mult sau mai putin potrivite pentru fiinta noastra si pentru nevoile noastre, declaram ca suntem sau nu multumiti de ceea ce traim”, explica specialistul.

Mai mult decat atat, ceea ce preluam de la familie si de la cei din jurul nostru, nu este in esenta nici bun, nici rau, doar felul in care alegem sa le utilizam este bun sau rau. Diferenta o face capacitatea de a alege acele lucruri care se potrivesc cu fiinta noastra si cu contextul in care ne aflam in acel moment, fara ca alegerea noastra sa lezeze nici pe cei din jur, nici propria persoana. in majoritatea cazurilor, relationarea este una reactiva si nu proactiva, deoarece cea mai mare parte a relationarii depinde de felul in care suntem tratati.

Ce simti atunci cand apar dificultati de relationare?

Foto: Dmytro Zinkevych /Shutterstock

“Atunci cand intampini probleme de comunicare si de relationare, de cele mai multe ori simti lipsa de intelegere, lipsa de incredere in tine sau in ceilalti, lipsa unei deschideri si comunicari reale, lipsa sentimentului ca esti apreciat, inteles, respectat, iubit, lipsa de libertate, egalitate, corectitudine, sentimentul ca dai mai mult decat primesti. Atunci cand actionam in cadrul unui model existential, este bine sa ne asumam responsabilitatea pentru comportamentul respectiv si de asemenea pentru raspunsul nostru la comportamentul celorlalti. Atunci cand viata noastra interioara este independenta de felul in care se comporta ceilalti, suntem liberi, liberi sa fim noi insine, deci impliniti”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

De teama singuratatii, de multe ori ne mintim ca ne e bine intr-o relatie toxica

O relatie care ne implineste este aceea care ne ofera ocazia de a ne extinde abilitatile noastre ca persoane. In realitate, exista multe situatii in care ramanem intr-o relatie in care jucam rolul unei persoane diferite, de teama sa nu ramanem singuri.

“Poate ar fi bine sa te intrebi ce anume te face sa ramai acolo desi stii ca te minti si pe tine insuti/insati si pe cel/cea de langa tine. Poate ar fi bine sa te intrebi cat timp iti propui sa mai ramai acolo si, daca totusi alegi sa ramai, cum iti poti imbunatati in aceasta relatie calitatea de a fi tu insuti/insati, de a-ti implini propriile nevoi, de a te dezvolta si evolua pe toate planurile vietii tale?”, afirma psihoterapeutul.