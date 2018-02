Fericirea EXISTA intr-o relatie! Iata cele 5 secrete!

Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu.

De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie de cuplu, iar in prezent se pare ca au ajuns la un consens. Printre cercetatorii fenomenului de fericire in cuplu se regaseste si psihologul roman Lenke Iuhos (foto), care a studiat tendintele comportamentale ale oamenilor, ca individualitati si ca parte intr-o relatie.

In opinia specialistului, majoritatea oamenilor percep relatia de cuplu ca „pierdea libertatii”, iar acest lucru le schimba comportamentul pana in punctul in care se simt mai fericiti singuri decat in cuplu. “La fel ca oricare aparitie publica pe care o avem, in care ne impunem o masca sociala, asa se intampla si in cazul relatiei: ne impunem un anumit standard, un anumit tip de comportament, astfel incat partenerul sa nu ne identifice defectele. in realitate, purtarea acelei masti sociale ne oboseste atat de mult, incat la un moment dat vom ceda presiunii psihice si – asa cum este vorba romaneasca – “ne vom da arama pe fata”.

Atunci partenerul nostru va intra in panica, se va simti pacalit de comportamentul nostru aproape de perfectiune si se va departa de noi. Pentru ca masca sociala devine tot mai grea de la o zi la alta, iar oamenii nu vor sa renunte la ea nici in ruptul capului, tot mai multi prefera sa se izoleze si sa se bucure de asa-zisul moment cand pot fi ei insisi si vor considera ca relatia e mai mult o corvoada decat un izvor de fericire”, explica specialistul in relatii de cuplu.

Mai mult decat atat, psihologul considera ca 5 lucruri banale, pe care le putem insera in gestionarea relatiei noastre, ne vor usura viata si ne vor schimba foarte rapid prejudecata pe care o avem despre fericire si despre viata in doi.

1. SMS-ul sau Facebook “omoara” comunicarea emotionala.

“Tot mai multe cupluri iau decizii mai mici sau mai mari, isi cer iertare sau incearca sa resolve o problema prin intermediul Facebook-ului sau a SMS-ului. In astfel de cazuri, se pare ca rata de fericire este mai scazuta, deoarece din intreg mecanismul de comunicare lipsesc emotiile. Scuzele nu pot fi cu adevarat scuze pana cand partenerii nu se privesc ochi in ochi si isi vad … sufletele. Problemele nu se pot rezolva in stil pompieristic, tastand cateva cuvinte pe telefonul mobil. Da, telefonul mobil ne-a usurat comunicare, insa ce este mai facil nu inseamna ca este si eficient din punct de vedere al relatiilor umane. Cuplurile trebuie sa depuna mai mult efort, sa-si exprime direct sentimentele si emotiile, ci nu prin intermediul telefoanelor mobile”, declara psihologul Lenke Iuhos.

2. Polii opusi ... nu se atrag!

Foto: maxbelchenko /Shutterstock

“Studiile empirice au demonstrate ca acele cuplurile in care partenerii au multe trasaturi commune sunt mai fericite. Creierul are o abilitate fantastica de a face asocieri intre trasaturile noastre si ale partenerului, ba chiar are puterea deosebita de a ne proiecta personalitatea in altii si a avea pretentia si ca altii sa se comporte ca noi. Chiar daca exista o vorba extrem de raspandita in spatiul public, si anume “polii opusi se atrag”, numeroase studii experimentale au demonstrat ca mai trainice si fericite sunt cuplurile in care partenerii au trasaturi asemanatoare”, mentioneaza psihologul.