50% dintre copiii cu autism pot fi recuperati prin terapie specializata

Comunicat de presa

ATCA (Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata), ONG care deruleaza programe de terapie si educare privind autismul infantil, atrage atentia asupra importantei diagnosticarii copiilor cu potentiale astfel de tulburari la o varsta cat mai frageda pentru a creste sansele de recuperare ale acestora.

Bazandu-se pe studii internationale, specialistii ATCA afirma ca, in prezent, diagnosticul pentru tulburari din spectrul autist (TSA) poate fi stabilit dupa 18 – 24 luni, insa semne pot fi observate inca de la 10 luni – 1 an. Recuperarea terapeutica cu cele mai bune rezultate dovedite stiintific este ABA (Applied Behavior Analysis). Succesul acesteia depinde de patru factori majori: nivelul de gravitate al afectiunii, varsta copilului la intrarea in program, gradul de implicare al familiei, experienta echipei de terapeuti si a coordonatorului care lucreaza cu cel mic.

“Specialistii nostri sunt implicati activ in actiuni de informare si constientizare a importantei diagnosticarii precoce astfel incat copiii sa fie integrati cat mai devreme in procesul de terapie. sansele recuperarii cresc semnificativ atunci cand terapia incepe de la cea mai frageda varsta”, a declarat Anca Dumitrescu, presedinte ATCA si primul specialist roman acreditat international in terapia ABA.

Rezultatele altor cercetari internationale in urma aplicarii ABA in cazul copiilor cu tulburare de spectru autist arata ca daca terapia este inceputa la varsta foarte mica (2 ani, sau chiar mai devreme), este intensiva (20-30 de ore/saptamanal) si de desfasoara fara intrerupere timp de minim 2 ani:

20 – 30% vor fi complet independenti, iar simptomele autismului dispar;

20 – 30% vor fi independenti si vor avea o viata normala, dar vor necesita indrumare si consiliere deoarece vor avea oarecare dificultati de adaptare la diferite situatii sociale, comportamente ciudate, dificultati de comunicare si mentinere a relatiilor cu ceilalti;

50% dintre copiii cu autism vor deveni adulti care au nevoie de suport din partea

familiei.

Programul de terapie variaza intre 2 ore si 6-8 ore/zi in functie de nivelul de gravitate al afectiunii.

“Pana la diagnosticarea de catre un specialist, parintii joaca un rol esential in identificarea timpurie a oricarui semn de tulburare de spectru autist. La primele suspiciuni, adultii trebuie sa continue sa tina sub observatie copilul pentru a vedea daca sunt cumulati anumiti factori, iar daca raspunsul este pozitiv, este indicat sa mearga cu cel mic la un centru specializat pentru diagnosticare. Daca in urma respectivei evaluari copilul este diagnosticat ca suferind de autism, se va incepe programul de recuperare, iar familia trebuie sa continue sa stimuleze abilitatile dezvoltate de cel mic in cadrul terapiei”, a adaugat terapeutul Anca Dumitrescu.