Eckhart Tolle - o perspectiva spirituala despre IUBIRE: Relatiile bazate pe Ego v.s. Iubirea adevarata

Acest artciol are la baza mai multe discursuri ale lui Eckhart Tolle, disponibile online. In opinia lui Eckhart Tolle, iubirea adevarata nu poate fi accesata decat prin intermediul starii de prezenta, prin activarea martorului interior si prin dizolvarea identificarii cu mintea si suferinta. Acest lucru il putem face prin observare si prin compasiune fata de noi insine, cat si fata de celalalt, este de parere cel mai cunoscut lider spiritual contemporan.

Eckhart Tolle - o perspectiva spirituala asupra iubirii romantice

'Iubirea' si 'Dumnezeu' sunt poate cele mai gresit folosite cuvinte in limbajul nostru, spune Eckhart Tolle.

Iubirea este ceea ce in mod natural apare din starea de prezenta, atunci cand 'celalalt' nu mai este vazut ca 'celalalt'. Separarea apare din cauza identificarii cu gandurile, cu o forma astfel nu il mai poti recunoaste pe celalt ca fiind una cu tine insuti...

Cand nu il poti recunoaste pe celalalt ca parte din tine, nu poti sa vezi decat diferenta, iar aceasta este starea egotica. Tot ceea ce vezi in ceilalti oameni este diferenta… De aceea Jean Paul Sartre a spus “Iadul sunt ceialalti oameni.” Este vocea EGO-ului. Cand te identifici cu forma, nu vezi decat alta forma. Nu exista constientizarea conexiunii.

In iubirea golita de ego, te uiti cu grija si compasiune la suferinta din cealalta persoana.





Eckhart Tolle: Iubirea disfunctionala, iubirea bazata pe Ego

Daca si pana cand nu suntem capabili sa accesam frecventa constientizarii prezentei, toate relatiile si in particular cele intime sunt in mod profund gresite si disfunctionale. Ele pot parea perfecte pentru un timp, dar in mod invariabil, acea perfectiune va fi perturbata de argumente, conflicte, distaisfactie si violenta emotionala sau chiar si fizica apre din ce in ce mai frecvent.

Pare ca relatiile romantice de iubire devin relatii iubire-ura. Dragostea se transforma in atacuri salbatice, sentimente de ostilitate sau renuntare totala la sentimentele de afectiune. Acest lucru fiind considerat ca fiind ceva normal. Relatiile oscileaza asa pentru cateva luni sau ani, intre polaritatile iubirii si urii si iti ofera la fel de multa placere pe cat de multa durere. Nu este neobisnuit pentru cupluri sa devina dependente de aceste cicluri. Drama ii face sa simta ca traiesc.

Cand balanta dintre pozitiv si negativ este pierduta si cand ciclurile distructive apar cu o frecventa si intensitate mai mare, ceea ce are tendinta sa se intample mai devreme sau mai tarziu, nu va mai dura mult pana cand relatia va colapsa in sfarsit.

Pare ca daca ai putea sa inalturi ciclurile negative, relatia s-ar dezvolta frumos. Dar la sfarsit, acest lucru nu este posibil. Polaritatile sunt interdependente. Nu poti avea una fara cealalta. Pozitivul contine deja in el insusi, esenta negativului inca nemanifestat.

Ambele sunt de fapt, aspecte ale aceleaisi disfunctionalitate. Ma refer la cee ace in mod comun am numit relatii romantice si nu despre dragostea adevarata, care nu are opozitie, fiindca apare de dincolo de minte.

Drgostea, ca si o stare continua este acum foarte rara. Atat de rara precum fiintele umane constiente.

Scurte si elusive momente de iubire adevarata sunt posibile oricand exista un gol in fluxul mintii.

