Mersul la psiholog - o moda, o rusine sau o salvare?

Comunicat de presa

Alegerea de a apela la un psiholog este privita in multe feluri, fiecare avand o viziune diferita a acestui lucru. Unii apeleaza la sprijinul unui psiholog dintr-o pornire personala, o cautare de raspunsuri sau solutii. Altii privesc acest lucru ca pe ceva „la moda”, care le asigura o imagine „cool”. Sunt si cei carora li se pare ca este rusinos sa apelezi la un astfel de suport, din diferite motive, aceste persoane ferindu-se de cele mai multe ori de idee in sine.

In opinia psihologului Andra Tanasescu, lucrurile care ii fac pe oameni sa apeleze la un psiholog sunt, de cele mai multe ori, de natura personala si tin de apecte legate de viata intima, relatia cu parintii, familia, sotul/sotia, copiii, etc.

“Desigur, pe langa traditionalele argumente, sunt si cei care isi doresc schimbarea locului de munca, persoane care se simt neimplinite sau care simt ca stagneaza din punct de vedere profesional si cauta solutii alternative. Pana la urma, fiecare persoana care alege sa faca acest pas, este motivata de o situatie din viata sa care fie ii produce disconfort, ori nemultumire, fie pur si simplu traieste un sentiment de insatisfactie. De asemenea, sunt unele persoane care considera terapie individuala ca fiind ceva inutil, si sunt de parere ca se pot descurca singure in orice situatie. si unii, intr-adevar, reusesc si pe cont propriu, insa rezultatele tind sa apara mai greu si intr-un timp relativ mai lung decat daca ar parcurge acest proces avand spijinul unui psiholog”, explica psihologul.

Curiosii si cei care considera “cool” mersul la psiholog sunt cei mai activi

Totodata, specialistul afirma ca a intalnit, pe de-o parte, persoane care privesc mersul la psiholog ca pe ceva ce „trebuie” sa faca pentru a primi aprecieri sau simpatie, iar pe de alta parte, persoane care vin la psiholog pentru ca este “la moda” sau pur si simplu sunt curioase.

“Persoanele care considera „la moda” mersul la psiholog, se implica rar in adevaratul sens iar pentru ei, rezultatele pot sa fie destul de mici, in general pe masura implicarii lor. Aici intervin strategiile si tehnicile de comunicare ale specialistului care trebuie sa le starneasca interesul si sa ne schimbe atitudinea preconceputa. Cei carora le starneste curiozitatea insa se implica, in majoritatea cazurilor, activ in toate activitatile propuse, isi asuma responsabilitatea fata de propria stare de bine si lucreaza in mod constant, constiincios, catre obiectivele pe care si le seteaza”, afirma psihologul Andra Tanasescu.