Psiholog: Pragul de exprimare a sexualitatii a scazut mult in ultima decada! Cum sa-si exprime sanatos adolescentii sexualitate

Exprimarea in public a tinerilor sub 18 ani a diverselor forme ale sexualitate, fie din gluma, fie cu diferite intentii, a devenit un semn clar de comportament matur pentru cei cu varsele intre 12-18 ani, fapt care duce la depasirea unor etape adolescentine, mai repede decat tanarul este pregatit, este de parere psihologul Alexandru Plesea.

De asemenea, graba cu care tinerii cauta si experimenteaza functiile lor sexuale si imaginar sexuale, devine un obiectiv mai inalt decat alte functii interioare pe care ei le au de dezvoltat la aceste varste.

“Cautarea diverselor forme de natura sexuala, precum citirea fanteziilor, vizionarea filmelor pentru adulti, discutiile intre prieteni, etc, primeaza in favoarea functiilor de creativitate, expresivitate emotionala, educarea comportamentului, personalitatii, bunelor maniere, pasii spre arta, etc. Aceste din urma functii raman nedezvoltate, iar necesitatatea data de grupul / anturajul in care tinerii ajung, ghideaza pe acesta spre urmarirea functiilor primare si instinctual sexuale la varsta la care nu le poate controla, observa sau directiona, ci doar urma”, explica psihologul.

Tinerii isi ghideaza viata sexuala dupa filme de la Hollywood

In opinia specialistului, exprimarea acestor functii sexuale apare la adolescenti prin: nedeschiderea fata de parinti cu privire la acest subiect, timiditate excesiva, cautarea anturajului de noapte, haine si accesorii extravagante, lipsa manierelor in grup sau acasa, vanitatea (exprimarea continua a egoului), emotii negative (tipat, frustrare, frica).

“Cert este ca filmele si jocurile hollywoodiene, cu efecte irealiste, drame, impulsuri negative, modifica starile naturale emotionale, ghidand tinerii spre extremele emotionale, frica sau dragoste. Intr-o societate in care dragostea este exprimata rar, frica ramane varianta care aduce in functiile sexuale ale tinerilor modificari ce vor conduce la instabilitate emotionala, lipsa de efort interior pentru relatiile viitoare, lipsa increderii de sine si a curajului”, mentioneaza specialistul.

Sfaturi pentru parinti

Psihologul afirma ca parintii sau educatorii trebuie sa nu lase ca aceasta maturizare sa vina de la sine, ci trebuie sa le ofere sfaturi pentru a-i ajuta la reglarea si ghidarea copilului lor, precum: