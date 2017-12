Cum invingem teama de a vorbi in public? Exercitii utile de la un psiholog

Pentru a depasi teama de a vorbi in public, psihologul considera ca trebuie sa ne activam acele resurse interioare ale noastre, bazate pe experiente anterioare, care ne-au facut sa ne simtim bine in calitatea de orator.

Teama de a vorbi in public (glosofobia) este prezenta, in doze mai mari sau mai mici, in fiecare dintre noi. In timp ce unii reusesc sa-si infranga aceasta fobie dupa mai multe aparitii publice reusite, altii sunt mai retinuti si gasesc orice scuza pentru a evita acel moment ce le provoaca emotii puternice.

Mai mult decat atat, aproximativ 3 din 4 persoane (74%) experimenteaza stari de anxietate atunci cand vorbesc in public sau se gandesc la asta, iar femeile sunt mai emotive decat barbatii atunci cand trebuie sa sustina un discurs public, potrivit Statistic Brain Research Institute, un studiu realizat anul trecut.

In realitate, potrivit psihologului Lenke Iuhos, glosofobia nu este neaparat teama propriu-zisa de a vorbi in public, ci este un conglomerat de alte temeri, precum: teama de a face gafe, teama de a fi criticat, huiduit, teama de a avea parte de persoane dificile in public, teama de a nu fi suficient de interesant, teama de a avea un blocaj si a uita tot ceea ce urma sa spunem.

Cum putem depasi tracul?

Pentru a depasi aceasta faza traumatizanta din viata noastra, psihologul Lenke Iuhos considera ca trebuie sa ne activam acele resurse interioare ale noastre, bazate pe experiente anterioare, care ne-au facut sa ne simtim bine in calitatea de orator.

„Nu exista oameni care sunt buni la toate si oameni care nu sunt buni la nimic. Oamenii trec prin diferite faze in viata, iar succesul invingerii unei temeri – ca vine vorba de glosofobie sau de o alta fobie – tine de cat de bine reusim sa ne aducem aminte de asa-zisele momente de glorie pe care le-am trait. Increderea in sine este un indicator pe care doar noi il putem regla si imbunatati, tine foarte putin de lumea din jur. Atunci cand ne aducem aminte de un mic discurs in fata oglinzii care ne-a facut sa ne simtim increzatori in sine, automat vom reusi sa activam acea resursa interioara de orator, de showman, iar efectele se vor declansa in lant: vorbim din suflet, sincer, folosind si transmitand emotii puternice publicului nostru”, explica psihologul Lenke Iuhos. (Foto int: Jeff Baumgart /Shutterstock)

In acelasi timp, specialistul considera ca fiecare dintre noi are cate o putere ascunsa pe care o activeaza doar in cazuri extreme, iar pana si cel mai timid om de pe pamant a avut cel putin o data in viata un moment in care si-a deschis sufletul in fata prietenilor si a vorbit liber, fara ingradiri si fara trac.