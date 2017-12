Cele 3 tipuri de personalitati care ne tin departe de la obiectivele noastre

In opinia profesorului de yoga Dana Tupa, pesimistii raspandesc negativitatea ca gripa si trebuie sa ne limitam expunerea, deoarece atunci cand le transmitem un lucru pozitiv, acela se va intoarce inapoi in forma negativa. Pesimistii au puterea de a afecta negativ nu numai viziunea ta, ci si cultura sau chiar reputatia ta.

De asemenea, specialistul afirma ca succesul nostru in viata consta in a ne alege foarte bine anturajul, in a decide de cine sa ne lasam influentati sau nu si in a incerca sa evitam factorii perturbatori care ne pot destabiliza de la drumul nostru asumat.

Cele trei tipuri de personalitati care ne tin departe de la obiectivele noastre

1. Tipul negativ

“Acest tip de persoana pare sa aiba o problema pentru fiecare solutie si iubeste sa scurga entuziasmul din orice idee noua. Mantra lui este: "Acesta este modul in care a fost intotdeauna facut". Cand se deschide o fereastra spre oportunitate, el te va trage la umbra. iti va impiedica energia si iti va incetini ritmul. Nu iti va oferi energie daca te vei inconjura de acest tip de persoana. Nu te poti astepta sa ai o viata pozitiva daca te inconjori cu oameni negativi”, declara profesorul.

2. Tipul critic

“Criticii sunt cunoscuti pentru ca au de gasit tot timpul ceva deranjant de spus despre toata lumea si sunt deosebit de faimosi pentru tranzactionarea informatiilor confidentiale sau negative despre ceilalti. Criticii folosesc barfele pentru a le lega si pentru a controla miniaturi. Nu lasati niciodata pe nimeni care nu a facut nimic sa va spuna cum sa faceti ceva”.

3. Tipul victima

“Niciodata nu este capabil sa accepte responsabilitatea personala, viata pare nedreapta fata de victime. Puntea este intotdeauna stivuita impotriva victimelor si nu au decat ghinion. ii veti recunoaste prin scuzele lor de semnatura”.

Sfaturile profesorului de yoga Dana tupa

“Inconjurati-va cu oameni care viseaza mai mult decat voi. Imbunatatiti cu pasiune totul in calea dumneavoastra, de la procese si produse, la colegi, prieteni, angajati. Ei cred ca orice este posibil si ei vor crede in tine. Cea mai importanta atitudine de urmarit, desigur, este a noastra. Nu putem schimba intotdeauna oamenii sau circumstantele din viata noastra, dar putem schimba intotdeauna raspunsul nostru. Excelenta nu este o abilitate; este o atitudine, iar gandirea pozitiva genereaza obiceiuri curajoase. Ori de cate ori aveti ocazia, deveniti incurajator si motivanti pentru ceilalti. Nu aspirati niciodata sa fiti cel mai bun din echipa. Aspirati sa fiti cel mai bun, pentru echipa”, conchide profesorul international de yoga Dana Tupa, fondatorul Purna Yoga Academy.

Foto: Eugenio Marongiu /Shutterstock