Joe Navarro, autor foarte cunoscut, specializat in comunicarea nonverbala si limbajul trupului, ne sfatuieste sa stam la distanta de oamenii toxici. Invata sa identifici narcisistii din viata ta, nu te astepta ca ei sa te aprecieze vreodata si cel mai bine... stai departe!

Joe Navarro este un autor foarte cunoscut, specializat in comunicarea nonverbala si limbajul trupului.

Intr-un articol pentru Psychology Today ne arata cum gandeste si se poarta un narcisist, considerand ca a sti toate aceste lucruri ne poate fi de ajutor tuturor, tocmai pentru a sta cat mai departe de oameni toxici. „Cred ca aceasta este o lectie pentru noi toti”, spune Joe Navarro despre narcisisti, pe care ii numeste „colectionarii de rani”.

Cum gandeste si manipuleaza un Narcisist:

1. Ma iubesc pe mine insumi si cred ca si tu ma iubesti. De fapt, toata lumea ma iubeste si nu imi pot imagina pe nimeni care sa nu simta acest lucru in legatura cu mine.

2. Eu nu am nevoie sa imi cer scuze. Tu, pe de alta parte trebuie sa intelegi, sa accepti si sa ma tolerezi pe mine indiferent de ceea ce spun sau fac.

3. Am doar cativa egali in toata lumea si pana acum, nu mi s-a intamplat sa intalnesc vreunul. Sunt cel mai bun – manager, afacerist, iubit, student, sot, etc.

4. Nimeni nu se poate pune cu mine. Iar fara mine la conducere, toata lumea ar esua.

5. Apreciez necesitatea regulilor si obligatiilor, dar acestea se aplica numai pentru tine. Eu nu am timpul si nici inclinatia sa ma supun acestora. Si pana la urma, regulile sunt doar pentru oamenii obisnuiti si eu sunt cu mult deasupra oamenilor obisnuiti.

6. Sper ca ma apreciezi pe mine pentru absolut tot ceea ce sunt eu si tot ce am realizat eu pentru tine. – fiindca sunt minunat si fara de greseala.

Citeste mai departe >>>