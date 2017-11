Iubirea neimpartasita se transforma in ura, furie sau tristete

Atunci cand iubirea inceteaza sa se mai manifeste, atunci cand aceasta scade in intensitate, dispare sau nu este impartasita, sentimentele celui care este ranit se transforma in altceva.

Poate cea mai importanta nevoie a omului este de a gasi pe cineva care sa il iubeasca si pe care sa iubeasca la randul lui. Realitatea este mult mai complexa: sunt multi care traiesc povesti frumoase de dragoste, multi care traiesc povesti in care uneori au parte de momente neplacute si mai sunt si acele povesti in care, din diverse motive, iubirea nu pare sa invinga, asa cum am fost obisnuiti de productiile Disney.

In opinia psihogului Andra Tanasescu, atunci cand iubirea inceteaza sa se mai manifeste, atunci cand aceasta scade in intensitate, dispare sau nu este impartasita, sentimentele celui care este ranit se transforma in altceva.

“Fie ca vorbim despre ura, fie ca vorbim despre furie ori tristete, iubirea neimpartasita da nastere unui sentiment profund de durere si dezamagire. Atitudinile si reactiile in aceste situatii difera de la om la om, fiecare avand o metoda proprie in care se manifesta si in care face fata acestor emotii”, explica psihologul.

Cum este posibil ca iubirea sincera sa se transforme in ura sau antipatie?

Iubirea nu se poate spune ca dispare, nu in adevaratul sens al cuvantului. Aceasta se confrunta cu obstacole, iar acestea influenteaza directia pe care o apuca iubirea celor doi parteneri. Lipsa de comunicare, lipsa de ascultare interesata, lucrurile nespuse, emotiile neexprimate, toate contribuie la destramarea calitatii iubirii dintre doi parteneri de viata.



Foto: Ruslana Galkina /Shutterstock

Totusi, intrebarea persista: Ce se intampla cand iubirea isi pierde din intensitate din cauza comportamentelor de acest tip?

“Raspunsul, desi nu neaparat placut, este simplu. Facem fata diferit la durere iar ura, tristetea, reactiile furtunoase, sunt doar cateva modalitati prin care oamenii reusesc sa faca fata suferintei. Atunci cand nu reusim sa gestionam durerea produsa de lipsa de raspuns fata de ceea ce simtim, intra in actiune diferite mecanisme de aparare si adaptare care ne permit sa facem fata acelui moment de durere. Astfel, in situatia in care unei persoane, spre exemplu, nu ii este intoarsa iubirea, aceasta poate va transforma toata acea iubire in ura, pentru a face lucrurile mai usoare (cel putin in aparenta). Aceasta reactie este un fel de a spune „daca nu te pot iubi, atunci te voi uri”, lucru ce se traduce de fapt in „desi nu pot sa te iubesc, eu tot simt ceva fata de tine. Asadar, in acest fel imi este permis sa simt ceva pentru tine, deoarece, nu imi esti indiferent/a, ci insemni ceva pentru mine”, este de parere psihologul Andra Tanasescu.