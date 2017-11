Tu ti-ai cerut iertare de la VISUL tau?

Cunoastem cu totii destule persoane care se plang ca nu si-au implinit VISUL, ca nu au avut sansa altora, ca au asteptat sa le fie bine intai celor din jur, ca nu stiu, ca nu pot si alte motivatii mai mult emotionale decat rationale. in acelasi timp, la un nivel profund stim cu totii ca acestea sunt doar scuze.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, nu facem ceea ce este important pentru noi, nu ne atingem VISUL deoarece un lucru bine ascuns in inima noastra nu vrea aceasta victorie. “Nu vreau sa deranjez, nu vreau sa supar, nu vreau sa produc suferinta, nu vreau sa fiu criticat, nu vreau sa fiu singur .a. De fapt, ceea ce incercam cu adevarat este sa evitam propria suferinta pe care credem ca am putea s-o traim daca pierdem oameni, aprecierea lor, iubirea lor si alte lucruri care conteaza pentru noi. Si atunci, nu vrem sa ne implinim visul!”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Ne place sa dam vina pe altii pentru nereusitele noastre

Alteori, nu ne atingem VISUL deoarece este mai comod sa dam vina pe sansa, destin, ghinion, ceilalti, tara in care traim, politica, birocratie, timpurile in care traim, vremea de afara, parerea vecinului etc.



“Pentru ca orice vis, dincolo de frumusetea lui, presupune si efortul necesar pentru a strabate drumul pana la el, respectiv investire de timp, energie, acumulare de informatie, rabdare, exercitiu, disciplina in mentinerea pe acest drum, automotivare. Atunci cand nu ne indeplinim VISUL, de multe ori este de verificat daca nu cumva nu suntem dispusi sa ne asumam responsabilitatea acestui efort", afirma psihologul Laura Maria Cojocaru.

"In alte situatii vrem sa credem - pentru ca este mai usor a a - ca acele persoane care au succes si-si implinesc visurile, au cumva un soi de bagheta magica pe care o scutura putin si gata. insa e important sa constientizam ca implinirea unui vis presupune si renuntare, macar pentru o perioada de timp, la anumite aspecte: o parte din timpul liber, o parte din finante, o parte din relaxare, o parte din confort; dar, dorinta de a le avea pe toate nu ne lasa sa dam drumul lucrurilor care ne tin pe loc”.

Cateva dintre scuzele cu care tindem sa ne obisnuim:

1. “Am ghinion!”

“Nu exista noroc sau ghinion, ci doar actiuni ale caror rezultate ne plac sau nu! E suficient sa ne propunem sa facem altfel pana cand rezultatul obtinut este cel dorit!”, declara specialistul.