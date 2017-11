Un agent FBI dezvaluie 10 trucuri psihologice prin care poti sa ii faci pe ceilalti sa te placa

Jack Schafer, fost agent FBI si specialist in psihologie comportamentala, ne invata cum sa ne purtam pentru ca ceilalti sa ne simpatizeze.

Jack Schafer este un fost agent FBI si un specialist in psihologie comportamentala, acum profesor la Universitatea americana Western Illinois. Potrivit acestuia, cheia pentru a cladi relatii cu ceilalti si a ne face placuti, este o regula de comportament simpla: „Sa ii faci pe ceilalti sa se simta bine in legatura cu ei insisi.”

Astfel, atunci cand o persoana noua apare in viata ta, ea va cauta sa experimenteze din nou acea senzatie de relaxare si placere pe care o are in preajma ta si va cauta noi oportuunitati sa te reintalneasca.

Jack Schafer - Regula de aur a prieteniei

„Daca vrei sa apari ca o persoana prietenoasa si atragatoare pentru ceilalti, trebuie sa iti anulezi ego-ul si fii mai atent la oamenii cu care interactionezi. Ceilalti oameni vor aprecia felul cum ii faci sa se simta in centrul atentiei tale. Ironia este ca si ceilalti se vor grabi sa iti indeplineasca nevoia de a te simti fi in centrul atentiei, umpland acest gol, atunci cand te simpatizeaza.”, explica Schafer.

Unii oameni pot sa aplice aceasta regula de aur explicata de Schafer, in mod aparent, „foarte natural”. Ei isi fac prieteni usor, sunt foarte agreabili si mereu simpatizati. Este insa doar un comportament pe care ei si l-au insusit de-a lungul vietii, ei sunt maestrii unui set de secrete psihologice la care cu totii putem recurge, pentru a ne inconjura cu mai multa usurinta de oameni care ne plac si care ne pot face viata mai bogata:

10 trucuri psihologice prin care poti sa ii faci pe ceilalti sa te placa

1. Foloseste numele persoanei

De cate ori nu ti s-a intamplat sa intalnesti pe cineva si sa ii uiti instantaneu numele? Ni se intampla tuturor. Iata de ce, a retine numele cuiva face ca aceasta persoana sa se simta speciala. De asemenea, oamenii apreciaza poreclele prietenoase sau glumitele simpatice si prietenoase.

2. Cere-i acelei persoane sa te invete ceva

Oamenii se simt foarte bine sa impartaseasca din intelepciunea si cunoasterea lor. Fa un efort si afla in ce domeniu este specializata o persoana si invata despre acest lucru. Oamenii iubesc sa se simt experti in ceva!

3. Complimenteaza

Chiar si daca nu prea iti place de cineva, tot poti gasi si ceva care iti place la acea persoana. Daca vrei sa ai prieteni, cauta aspectele pozitive ale persoanelor din jurul tau.

4. Asculta cu atentie si repeta mici parti din ceea ce iti spun oamenii in conversatii

Aceasta le arata ca tu chiar ii asculti. Cu totii vrem sa fim auziti si apreciati pentru ceea ce avem de zis. Daca chiar asculti, fara sa ii judeci, ii vei face sa se simta foarte bine si se vor deschide din ce in ce mai mult ca sa iti ofere din ceea ce stiu ei.

5. Intelege si arata empatie

Nu doar ca ne place sa fim ascultati, dar ne place si sa fim intelesi. Singurul mod prin care putem face acest lucru este sa ii ascultam in mod activ si sa ne retinem din a face observatii si judecati „de valoare”, pana nu intelegem tot contextul a ceea ce au sa ne povesteasca. Nimanui nu ii place sa fie judecat.

