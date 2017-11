Virginia Satir: Declaratie de autostima si cele 5 Libertati ale Omului

Virginia Satir (1916-1988) este o autoare americana, dar si psihoterapeuta, cunoscuta indeosebi pentru ideile sale legate de terapia de familie. Declaratia de autostima circula pe internet sub diverse formule si ii apartine, fiind inclusa si in cartea “Arta de a fauri oameni”, aparuta la editura Trei. (foto: Wikipedia)

Virginia Satir: Declaratie de autostima

Eu sunt eu...

In lumea intreaga, nu este nimeni asemenea mie. Tot ceea ce vine de la mine este in mod autentic al meu. Fiindca eu singur o aleg – detin tot ceea ce tine de mine. Corpul meu – cu tot ceea ce face, mintea mea – cu toate gandurile si ideile ei, ochii mei – cu toate imaginile pe care le retin, sentimentele mele – indiferent care ar fi ele… mania, bucuria, frustrarea, dragostea, dezamagirea, entuziasmul, gura mea – si toate cuvintele pe care le rosteste – politicoase, dulci sau dure, corecte sau incorecte, vocea mea – blanda sau puternica, toate actiunile mele - indiferent ca sunt fata de altii sau fata de mine, sunt ale mele.

Foto: Photographee.eu /Shutterstock

Mie imi apartin fanteziile mele, visurile mele, sperantele mele, fricile mele. Imi detin propriile triumfuri si succese, toate esecurile si greselile. Fiindca detin tot din mine, pot deveni familiar cu mine pana in cele mai intime detalii si facand asta ma pot iubi pe mine si pot fi prietenos cu mine in toate aspectele mele.

Stiu ca sunt anumite parti ale mele care ma pun in incurcatura si altele pe care nu le cunosc, dar atata timp cand sunt prietenos si iubitor cu mine, pot sa caut plin de curaj si plin de speranta solutii la acest puzzle, dar si modalitati de a afla mai multe despre mine.

Oricum as arata si m-as exprima, orice as spune si as face si orice as crede si as simti la un anumit moment in timp, eu sunt eu in mod autentic.

Daca mai tarziu anumite aspecte din cum am aratat, cum m-am exprimat, cum am gandit si cum m-am simtit se dovedesc a fi nepotrivite, pot sa renunt la ce este nepotrivit si sa pastrez restul, inventand ceva nou pentru acele lucruri la care am renuntat.

Pot sa vad, sa aud, sa simt, sa gandesc, sa spun si sa fac. Am instrumentele necesare pentru a reusi, pentru a fi aproape de ceilalti, pentru a crea un sens si o ordine in lumea oamenilor si a lucrurilor care exista in exteriorul meu. Imi apartin si, prin urmare, pot sa imi construiesc propria persoana.

Eu sunt eu… si sunt bine.

