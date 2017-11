Este timpul ca scoala romaneasca sa produca... omenie!

Un elev care va fi tratat asa cum este el in realitate, o fiinta umana care este la scoala tocmai pentru ca nu stie si are de invatat, se va simti in largul lui, va avea curajul sa puna intrebari si sa raspunda fara frica de a fi certat sau pedepsit cu o nota pentru ca nu stie tot ce stie profesorul.

In scolile romanesti, unde ar trebui sa se promoveze sisteme de valori sanatoase si sa se construiasca adevarate caractere, inca mai functioneaza educatia punitiva, in care elevul este pedepsit pentru ceea ce nu stie, nu valorificat pentru ceea ce stie, este de parere cunoscutul psiholog Laura Maria Cojocaru.

Mai mult decat atat, specialistul considera ca majoritatea profesorilor admonesteaza mult prea usor un elev atunci cand este fluctuant in procesul educational si ii cere, cateodata in mod exagerat, sa performeze in fiecare moment. Daca acesta nu tine mereu stacheta sus, de multe ori este etichetat negativ de profesor, cu apelative precum “prostule” sau “lenesule”.

“Din nefericire, multi profesori din Romania puncteaza mult prea usor un moment de neatentie sau de necunoastere, si extrapoleaza acel moment la nivelul lui general din punct de vedere academic. Ca orice om, si elevii au momente mai bune sau mai proaste, asa cum si profesorii trec prin diverse faze. Elevul ar trebui punctat pentru evolutia sa generala, deoarece in educatie vorbim despre continuitate, si nu trebuie despre momente aleatorii. Elevul ar trebui notat pentru ceea ce stie, nu pentru ceea ce nu stie, deci ar trebui sa existe o mai mare rigoare in notarea lui”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru (foto).

Un elev incurajat va veni cu drag la scoala!

Inaltele foruri ale Uniunii Europene incurajeaza dictonul “Sa venim cu drag la scoala!”, insa se pare ca tara noastra face nota discrepanta.

Foto: Syda Productions /Shutterstock

“Este mai mult decat evident ca un elev incurajat va deveni un elev care va astepta cu drag ora respectiva, va invata mai cu spor, stiind ca profesorul a vazut si a apreciat eforturile lui. Ca o consecinta a acestei strategii educationale, elevul va dori sa ramana vazut si apreciat in continuare, deoarece acea stare il face sa se simta valoros si valorificat. Acest lucru se numeste MOTIVATIE!", considera psihologul Laura Maria Cojocaru.

