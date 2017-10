Elefant sau calaret? Upsss! … ai facut-o din nou.

Advertorial

Din punct de vedere stiintific (specific, neuro tiin a) decizia este un simplu proces, fiind unul din cele cateva sute de milioane de alte procese care se produc in fiecare minut in creierul nostru. Locul in care acest proces se desfasoara se numeste cortex prefrontal, este cel mai evoluat i nou “etaj” aparut in constructia creierului nostru. Este cert ca acest proces cognitiv ne diferentiaza de celelalte vietuitoare ale acestei planete, iar acest lucru ne face sa ne simtim speciali. Evident, chiar suntem!



Marea noastra majoritate, credem ca suntem fiinte rationale i atat; mai credem ca emotiile noastre sunt cele care ne incurca i ca trebuie sa uitam de ele, iar unii dintre noi suntem convinsi ca ar exista decizii pe care sa le putem lua pur rational, fara nici un fel de implicare emotionala. Nu-i chiar asa! Nu exista decizie care sa nu aiba implicare emotionala. Explicatia este ca zona din creier care se ocupa cu luarea deciziei (cum spuneam mai sus, cortexul prefrontal) este conectata foarte puternic cu zona care se ocupa de gestionarea emotiilor (adica cu sistemul limbic). Indiferent de calitatea emotiei, pozitiva (bucurie, placere, etc.) sau negativa (frustrare, frica, etc) daca ea este intr-o doza prea mare, poate afecta functionarea cortexului prefrontal.

Ipostaza in care de fiecare data vei experimenta impactul acestei conexiuni este atunci cand mergi la shopping (citeste si acest articol). De obicei vei porni catre magazine cu gandul sa cumperi, spre exemplu, doar o pereche de pantofi i, poate, o bluza. De ce ajungi acasa cu 3 bluze in loc de una? De ce ai ales i puloverul i perechea de pantaloni de care nu aveai nevoie acum?

Acasa iti va fi usor sa iti reamintesti exact momentul in care stateai in brate cu toate aceste obiecte vestimentare, asteptandu-ti randul pentru a face plata. incercai sa iei decizia. in mintea ta staruiau insa momentele din cabina de proba cand ti se parea ca toate ti se potrivesc foarte bine: “ma simt foarte bine cu aceste haine”, “pantofii se potrivesc perfect”, etc. Din acel moment, creierul tau a inceput sa furnizeze motive rationale pentru care ar trebui sa le cumperi pe toate: “Cand o sa mai gasesc eu ceva care sa imi vina atat de bine? Uite, au i o reducere! Este greu sa gasesc lucruri care sa mi se potriveasca atat de bine!”.

Dupa aceasta analiza “extinsa” i rationala, creierul tau a decis sa cumperi. Cine a ales de fapt? Creierul emotional (n.r. sistem limbic) sau cortexul prefrontal? Raspunsul este simplu si evident: creierul emotional. Probabil ca o sa spui ca asta se intampla doar doamnelor si domnisoarelor, adevarul este ca, sub o forma sau alta, acest lucru se intampla mereu, tuturor. Gandeste-te bine, sigur vei gasi o situatie din viata ta (citeste si acest articol) similara cu cea descrisa mai sus!

Astazi, stiinta vine cu numeroase studii care spun ca starile emotionale care genereaza maxima eficienta in creierul nostru sunt: compasiunea, empatia, iubirea. Concentratiile de neuro-transmitatori din creier atinse atunci cand traim aceste stari sunt in doze perfecte pentru functionarea optima a creierului i nu pot fi reproduse prin administrarea niciunui fel de medicament sau alt tip de substanta.

Ca urmare a acestei concluzii stiintifice, poate ca iti pui intrebarea: daca am deveni constienti de emotiile nostre, ar insemna ca deciziile ni s-ar schimba? Cel mai probabil ca nu, cel putin nu imediat, dar daca pe termen lung am invata sa ne gestionam emotiile, sa le diminuam pe cele negative si distructive si sa traim mai mult in zona emotiilor vindecatoare si constructive am reusi sa ne apropiem din ce in ce mai mult de potentialul maxim al mintii noastre. Putem spune ca atunci deciziile noastre se vor schimba, in concordanta cu emotiile in care am alege sa traim constient.

Momentul in care alegem sa devenim constienti de emotiile noastre, este momentul in care incepem sa ne mutam atentia din exteriorul fiintei noastre catre interior. Alegem sa devenim proprii nostri observatori i acela este momentul in care initiem procese cognitive care sa ne ajute “sa ne asezam” intr-o stare de echilibru emotional. Cercetatorii tiu astazi ca tocmai atingerea acestei stari de echilibru emo ional este ceea ce are nevoie creierul nostru pentru a putea func iona cat mai bine in latura sa ra ionala. Cu alte cuvinte, deciziile cele mai bune le putem lua atunci cand suntem con tien i de emo iile noastre i cand suntem capabili sa atingem acea stare de pace interioara.

Jonathan David Haidt, in cartea sa “Ipoteza fericirii” descria creierul uman ca pe un elefant calarit de un calare , in care elefantul reprezinta emo iile, iar calare ul, gandirea ra ionala. Oricat de priceput ar fi calare ul, daca elefantul ajunge sa i i piarda controlul, direc ia va fi data de elefant. in acela i timp, capacitatea calare ului de a ghida elefantul, de a se armoniza cu el este extrem de importanta.

A adar, opreste-te pentru o secunda i incearca sa vizualizezi imaginea min ii tale. Ce vezi? Lupta dintre calare i elefant, sau o perfecta armonie intre cei doi? Indiferent ce se afla in imaginea ta, constientizeaza ca acest moment este inceputul calatoriei tale catre interior. Daca vei alege sa continui pe acest drum, iti garantez ca tocmai ai luat una dintre cele mai bune decizii din via a ta.

REQUILIBRIUM este un program produs de Innerchords.ro, derulat in workshop-uri si cursuri deschise publicului, prin intermediul caruia indivizii constienti de actiunile proprii vor primi informatii documentate stiintific necesare pentru a intelege si a invata cum sa redevina armoniosi, cum sa isi mareasca performantele personale si profesionale in contextul agresiunii emotionale din societatea de azi (afla detalii despre acest program si evenimentele la care poti participa; foloseste cuponul de discount #150EVENIMENTE).

Nota: daca intamplator ai indoieli referitoare la concluziile de mai sus, iti sugeram sa recitesti acest articol. Repetitia ajuta (!).

O viata senina!