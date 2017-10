Explicatiile psihologului: Frica, aliatul sau dusmanul nostru?

In opinia psihologului Andra Tanasescu, frica poate fi folosita in doua directii: ca un sistem de aparare si ca o metoda de manipulare in masa, care poate hrani un monstru format din fricile altora.

Majoritatea oamenilor isi traiesc existenta cu ganduri sponsorizate de frica... frica de schimbare, frica de a pierde pe cineva drag, frica de accidentari, frica de locuri si lucruri necunoscute etc. si totusi, de fiecare data, mergem inainte in viata, traim experiente si situatii noi, fiind constienti de frica, uneori imbinand paradoxal curajul cu frica.

“Frica este aliatul omului inca din cele mai vechi timpuri, deoarece a ajutat la supravietuire si la perpetuarea speciei. Tot frica ne ajuta sa aducem cele mai adanci simtiri din subconstientul nostru la suprafata, de a face evaluari si de a pune lucrurile in miscare in favoarea noastra si in favoarea comunitatii. Frica e buna, atata timp cat este folosita corect, in situatiile potrivite. Atunci cand suntem pusi in situatii care ne ameninta viata, integritatea sau sanatatea, atunci frica actioneaza ca un element activ din sistemul nostru cu scopul de a ne proteja, de a ne energiza”, explica psihologul.

Cand este frica nociva pentru viata noastra?

“Din pacate, de cealalta parte, sunt persoanele care nu reusesc sa treaca de frica, persoane care „ingheata”, se limiteaza la a accepta mai putin, mai prost, mai rau, din frica de a trai ceva nou, frica de lucrurile noi pe care le-ar putea descoperi daca fac un pas inainte. Alimentarea oamenilor cu frica le mananca toate resursele interioare, toate emotiile pozitive, iar in timp acest “monstru” incepe sa puna stapanire pe viata noastra, luandu-ne toata fericirea. Frica foloseste tot optimismul, deschiderea si curajul pentru a ne impiedica sa devenim cine vrem sa fim cu adevarat sau sa ajungem la tintele noastre cele mai inalte”, afirma specialistul

Frica este nociva atunci cand: