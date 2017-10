Ce fac cuplurile care au o viata sexuala implinita? Cele 10 Obiceiuri Bune in opinia sexologului

Care sunt, in opinia psihologului, cele 10 lucruri comune pe care le fac cuplurile care au o viata sexuala buna si cele 6 lucruri pe care le fac cuplurile cu o viata sexuala dezastruoasa?

Cuplurile pot construi o relatie extraordinara atat in dormitor, cat si in afara lui, prin lucruri simple precum iubirea, grija, siguranta emotionala sau chiar prin simplele discutii deschise despre cum le place sau nu sa faca dragoste, explica sexologul Gabriela Marin (foto).

In opinia specialistului in relatii de cuplu, oamenii au tendinta de a gasi cele mai complicate raspunsuri la o intrebare simpla precum “Ce trebuie sa fac pentru a-mi multumi partenerul?”, iar de cele mai multe ori aleg calea mai intortocheata.

“In realitate, raspunsul este mult mai simplu decat ne-am putea inchipui, iar dedicarea reprezinta cel mai scurt drum catre fericirea in cuplu. Am observat ca multi parteneri incearca sa-si impresioneze partenerul apeland la tot felul de lucruri exterioare, cand de fapt tot ce isi doreste celalalt este atentie si un timp de calitate petrecut impreuna”, explica sexologul.

10 lucruri pe care le fac cuplurile care au o viata amoroasa buna

In urma experientei de peste 15 ani, cu mii de persoane care au ajuns in cabinet, specialistul in relatii de cuplu este de parere ca exista cel putin 10 lucruri comune pe care le fac cuplurile care au o viata sexuala buna:

Foto: Pexels

- Se iubesc si isi spun des acest lucru

- Fac din viata erotica o prioritate si nu trateaza acest aspect al vietii lor ca fiind ultimul dintr-o lista foarte lunga de probleme

- Stiu ce anume declanseaza latura erotica la celalalt

- Isi rezolva conflictele fara sa ramana suparati, iertandu-l cu usurinta pe celalalt

- Se saruta pasional fara un motiv anume si sunt apropiati fizic, chiar si in public

- Isi fac cadouri-surpriza romantice si se imbratiseaza des

- Sunt buni prieteni si se distreaza impreuna

- Vorbesc deschis despre viata lor sexuala, despre ce le place, cum le place si ce si-ar dori

- Isi stabilesc intalniri romantice saptamanale si pleaca impreuna in vacante romantice

- Fac orice transformare in mod constient (Aceasta transformare presupune indreptarea frecventa a atentiei catre celalalt, prin iubire si afectiune, pentru o mai buna conectare fizica si emotionala)