De ce credem ca timpul trece mai repede? 4 strategii prin care putem 'dresa' timpul

Comunicat de presa



In opinia profesorului de yoga Dana Tupa (foto), nu timpul este principalul vinovat pentru neajunsurile noastre, ci felul in care reusim sa il gestionam. “S-a creat un mit gresit referitor la timp, unele teorii, mai mult sau mai putin demonstrate stiintific, care spun ca timpul s-a scurtat, ca traim de fapt 16 ore intr-o zi si nu 24 de ore. In realitate, timpul este un indicator relativ, care se misca in functie de viteza noastra. Sunt tot mai multi oameni care compara trecerea timpului de acum 20 de ani cu timpul din prezent si gasesc multe discrepante, insa adevarul este ca in prezent ne traim viata intr-un ritm mult mai alert si ne supraincarcam cu sarcini."

"Din aceasta cauza, tot mai multi oameni experimenteaza depresia si anxietatea, iar acestea sunt principalele cauze pentru care uitam pur si simplu de noi. Atat timp cat nu suntem constienti de noi, timpul va trece aproape fara sa-l simtim. Noi dam viteza timpului sau il incetinim, nu timpul accelereaza sau decelereaza independent de actiunile noastre”, explica profesorul international de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy, scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International din Statele Unite.

In acelasi timp, specialistul considera ca exista 4 strategii foarte eficiente prin care putem “dresa” timpul nostru, astfel incat sa ne putem bucura si de momentele frumoase din viata.

1. “Mananca-ti broasca!”

Tendinta obisnuita de a amana sau mai degraba, de a lasa la urma cele mai grele sau neplacute sarcini, creeaza intotdeauna stresuri la nivel mental, avem senzatia ca timpul se scurteaza, presiunile diverse tind sa se acumuleze, iar atunci cand apare termenul final de predare a proiectelor sau indeplinirea sarcinilor, suntem sub un adevarat stres, lipsiti cel mai adesea de energie si ineficienti.

Foto: Still Life Photography /Shutterstock

“Conceptul de a-ti manca broasca, metaforic vorbind evident, presupune sa incepi exact si fix cu ceea ce nu iti place, oricat de greu ar fi, mai ales daca nu ai cum sa scapi de acea sarcina. Implinirea acelui obiectiv prioritar va crea senzatia de dilatare a timpului, iar efectele la nivel mental-emotional, vor fi intotdeauna bune, generand o bucla de feedback pozitiv, marind increderea in sine, vointa si anduranta la stres. Atunci cand lasam sarcinile nerezolvate, un volum tot mai mare de munca ne va acapara timpul liber. Daca reusim sa ne prioritizam sarcinile si sa le rezolvam imediat, fara sa ne gandim ca le putem face si maine, atunci ne va ramane suficient timp si pentru familie, plimbari sau o cina romantica pe malul marii. Ca sa ne mobilizam si sa rezolvam o sarcina imediat, ne putem imagina ce am putea rata dupa aceea, daca nu ne finalizam la timp treaba”, declara profesorul de yoga Dana Tupa.



2. Invata sa imparti sarcinile cu altii!

Cu toate ca ni se servesc mereu maxime conform carora oamenii au resurse nelimitate, adevarul este ca un om nu poate tine pe umeri “greutatile universului”.

„Trebuie sa invatam ca nu trebuie noi sa rezolvam singuri probleme, ci putem sa ne impartim sarcinile cu alti colegi sau angajati. Munca in echipa, prin impartirea sarcinilor, ne va scuti de o viata fara timp liber. Cand ni se cere agresiv sa facem un lucru important, putem raspunde ca facem cu mare drag acest serviciu impreuna. Astfel vom stabili inca de la inceput relatiile de putere, iar persoana respectiva va simti ca tinem foarte mult la timpul nostru”, explica profesorul de yoga.