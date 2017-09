Psiholog: Citatele motivationale ne pot afecta negativ!

Citatele motivationale au devenit un adevarat trend pe Facebook, pe e-mail sau chiar pe peretii cladirilor, insa daca ajungem sa ne ghidam viata exclusiv dupa ele, atunci efectele acestora pot fi chiar mai daunatoare pentru noi decat benefice, este de parere psihologul Andra Tanasescu (foto).

“Cu totii avem nevoie cateodata de o bataie pe umar, de o incurajare pentru a putea merge mai departe, insa aceste incurajari nu mai vin de la oameni, ci din cuvinte insiruite care sa sune frumos. Mai mult decat atat, citatele motivationale pe care le regasim in special pe Facebook sunt utopice, iar gandul la utopie este primul generator de depresie si anxietate. Totodata, hilar sau nu, citatele motivationale pot crea dependenta sau chiar sa aiba efect de tip boomerang, adica sa demotiveze, daca nu stim cum sa ne raportam la ele sau ne raportam la ele mult prea des in detrimentul sfaturilor prietenilor sau ale familiei”, declara psihologul.

3 efecte negative ale citatelor motivationale

Scopul principal al citatelor motivationale este evident acela de a ... motiva, de a energiza, de a ridica moralul etc, pe scurt, obiectivul acestor mesaje este unul pozitiv. Cu toate acestea, exista si cateva aspecte mai putin pozitive ale acestor mesaje cu care ne intalnim atat de des, 3 efecte negative care ne pot afecta armonia vietii destul de serios.

1. Demotiveaza.

“Unul dintre cele mai mari minusuri ale citatelor motivationale este acela ca pot in realitate sa demotiveze. Atunci cand ofera o imagine de ansamblu prea mare, grandioasa, pot avea ca efect scaderea curajului si a motivatiei. „Dream big or go home” sau „Dream big or not at all” - pot taia elanul oricui. Sunt persoane care se pot speria inca de la inceput de un vis care este mult mai mare fata de ce sunt ei pregatiti sa infrunte si astfel renunta inca inainte de a incepe. Aceleasi citate nu vor scoate niciodata in evidenta ca atingerea unui obiectiv foarte inalt are nevoie de de timp, rabdare, munca, determinare, focus si multe alte lucruri. De multe ori, citatele motivationale induc impresia ca visele marete se pot indeplini peste noapte”, explica psihologul Andra Tanasescu.