INTERVIU Kent Hoffman – psihoterapeut si cercetator: Intelege practica tandretii si de ce ai nevoie de ea in viata ta

Kent Hoffman este unul dintre acei oameni care au capacitatea de a-ti influenta viata in moduri profunde. Este clinician, psihoterapeut si cercetator specializat in psihologia dezvoltarii si teoria atasamentului. Insufletirea sa din domeniu, munca neobosita de 30 de ani de cercetare are ca rezultat capacitatea de a facilita accesul la unelte rezultate din cercetarea psihologica din cercetarea psihologica cat si la o intelegere profunda a naturii existentei umane.

Kent Hoffman este unul dintre acei oameni care au capacitatea de a-ti influenta viata in moduri profunde. Este clinician, psihoterapeut si cercetator specializat in psihologia dezvoltarii si teoria atasamentului. Este un om care si-a dedica toata viata intelegerii psihologiei umane, studiind metode de acces si de vindecare la nivel psiho-emotional. Este un om remarcabil pe care l-am intalnit prin intermediul seminarului Circle of Security desfasurat in Bucuresti anul trecut si care a exercitat o mare influenta asupra mea si sunt sigura ca asemenea mie, a avut o influenta in vietile a mii de oameni pe care i-a intalinit in intreaga lume.

Insufletirea sa din domeniu, munca neobosita de 30 de ani de cercetare au ca rezultat capacitatea de a facilita accesul la unelte rezultate din cercetarea psihologica cat si la o intelegere profunda a naturii existentei umane.

Esential pentru modul lui Kent Hoffman de a descrie luptele noastre interioare, dramele, suferinta si incapacitatea de a razbate in anumite situatii este conceptul de „tandrete”. Ca cercetator in domeniul psihologiei, dar si ca practicant al unor tehnici de reconectare spirituala, a inteles ca existenta umana este centrata in jurul nevoii de "conexiune tandra".

Kent Hoffman a creat o practica de meditatie PRACTICA TANDRETII – 1000 DE CUVINTE CARE ITI POT MODIFICA MODUL CUM VEZI VIATA (n.r. descoperiti metoda explicata in ultima parte a articolului). Cred din toata inima ca intalnirea cu un om precum Kent Hoffman poate ajuta, poate sa aduca raze de speranta si poate oferi unelte coerente pentru intelegerea existentei, necesare fiecaruia dintre noi.

De aceea va facilitez intalnirea cu profesorul american, prin intermediul unui interviu care reuseste sa sintetizeze o intelegere profunda, in acelasi timp clara despre „a fi uman” si de a conta, pentru ca in opinia lui Kent Hoffman, orice fiinta are o valoare infinita, aspect uitat de multi dintre noi, incepand cu propria persoana…

INTERVIU Kent Hoffman – Ce inseamna sanatatea emotionala si cum o putem accesa –“Suntem programati pentru conexiune.”

Iulia Sima – Garbo.ro: Din perspectiva ta ca si psiho-terapeut, clinician si cercetator ce inseamna sanatatea emotionala?



Kent Hoffman: Sanatatea emotioanala se afla in centrul capacitatii noastre de a avea incredere. In mod primar ne referim la increderea in altii si in noi insine. Zbaterile noastre emotionale ne duc invariabil catre un numitor comun: “Nu pot sa am incredere in tine.” sau “Nu sunt capabil sau nu merit” sau… alte variatii ale lui a nu fi capabil. Atunci, centrul sentimentului de securitate are legatura cu a sti ca ne putem baza pe cineva in caz de nevoie si a ne putea baza pe noi insine atunci cand acest lucru este necesar. Foarte multi dintre noi gasim foarte greu sa ne punem baza in altii (si ne sprijinim doar pe noi insine) sau avem dificultatea de a ne baza pe noi insine (si atunci ne lasam prea mult pe ceilalti.) In oricare dintre aceste situatii apar inevitabil probleme emotionale ca rezultat.

Vorbind din postura de clinician pe care am avut-o in ultimii 45 de ani, nu pot sa numesc nicio persoana care sa se fi descurcat bine fara un dram de incredere si conexiune.

Iulia Sima – Garbo.ro: Cand am citit povestea ta personala pe siteul - eightysevenminutes.com – am aflat ca “suferinta este ascunsa chiar in fata ochilor nostri”. Cu totii suferim… Cum se face ca oamenii par sa nu isi dea seama ce le lipseste in viata?



Kent Hoffman: Suntem motivati de tentative de a ne pazi de durere (in modul acesta am supravietuit!). Dar aceasta tendinta ne aduce si mari probleme. Incapacitatea noastra de “a vedea ce lipseste” este de fapt o strategie. De obicei ia forma lui “a fi foarte ocupati” sau “a fi mereu suparati” (viata=drama), sau de a gasi moduri prin care avem grija in mod cronic de altii. Fiecare dintre acestea este o strategie prin care noi stam la distanta de “durerea ascunsa chiar in fata ochilor nostri”(n.r. sau in “plina vedere”), pe care majoritatea o purtam in urma modului cum am fost crescuti.

Parintii se straduiesc adesea din rasputeri pentru copiii lor dar in acelasi timp nu sunt prea buni la a le oferi bunatatea si alinarea de care orice copil are nevoie. Aceasta creeaza o singuratate adanca intr-un copil si ca sa stam departe de acel sentiment de “complet singur”, devenim foarte ocupati, foarte concentrati asupra lucrurilor de suprafata, si facem tot ce ne sta in putinta “sa nu ne mai intoarcem la locul crimei”… locul acela unde noi am avut sentimentul personal ca “nimeni nu ne intelege” si ca “nimanui nu ii pasa cu adevarat.”

Foto: Pixabay

Iulia Sima – Garbo.ro: Ce poti spune despre conexiunea umana? Sunt multi aceia care considera ca un individ se poate descurca foarte bine si de unul singur…

Kent Hoffman: Nimeni nu este prea bine fara conexiune. Nu trebuie sa fie neaparat umana. Stiu oameni care se descurca foarte bine datorita conexiunii profunde cu natura sau cu animalele. Dar suntem programati pentru conexiune si fara aceasta ajungem sa zacem, sa ne ofilim si la sfarsit murim. (Acest lucru a fost demonstrat prin studii efectuate in orfelinate unde copii care nu aveau acces nici macar la atingerea fizica, renunta in final sa se mai zbata pentru supravietuire.)

Cheia este sa gasim accesul la conexiunea sigura, bine-intentionata si de incredere. Felul cum noi vedem prin intermediul cercetarilor noastre este ca fiecare dintre noi avem nevoie de macar o relatie in care sa avem incredere ca acea persoana este acolo pentru noi. O persoana care se dedica pentru a fi aici, alaturi de noi, in mod constant. Unii oameni par sa creada ca nu au nevoie de acest lucru dar, chiar in ciuda aparentelor, putem descoperi in mod inevitabil o viata plina de fantezie bogata in… conexiune!

Suntem programati pentru conexiune. Aceasta ne spune, cred, ceva despre natura noastra profunda, despre ce inseamna sa fii om in acest univers al nostru.

Autonomia urmeaza tandretii si nu invers. Prea multi in lumea noastra incearca sa functioneze fara tandrete iar cuvantul pe care il folosesc pentru acest mod de a functiona este… suferinta.

Iulia Sima - Garbo.ro: Ce inseamna tandretea pentru o viata buna?



Kent Hoffman: Cuvantul “tandrete” este un termen pe care il folosesec ca sa rezum ceea ce fiecare dintre noi are nevoie si care se afla in centrul dezvoltarii armonioase: alinare si placere. In primii ani de viata, tema principala a ceea ce orice copil are nevoie este chiar acest lucru: cineva care ne vede valoarea si vrea sa fie cu noi doar pentru simpla bucurie de a fi cu noi (placere). Noi avem nevoie si de cineva cu care sa impartim durerea noastra si care sa ne ajute sa facem sens a ceea ce este dificil (alinare). Odata ce aceste doua ingrediente sunt la locul lor, avem “tandretea-ca-esenta” si suntem capabili sa mergem in lume cu incredere. Autonomia urmeaza tandretii si nu invers. Prea multi in lumea noastra incearca sa functioneze fara tandrete (si alinare si placere in centrul modului cum experimenteaza viata) iar cuvantul pe care il folosesc pentru acest mod de a functiona este… suferinta.

