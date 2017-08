Ne va prezice oare Facebook cu cine sa ne cuplam? El masoara doar variabile psihosociale, nu poate masura sufletul!

Comunicat de presa

Internetul a intrat in epoca Web 3.0., iar implicatiile sunt majore pentru societate. In toata epoca Social Media, s-au construit adevarate profile ale utilizatorilor, iar roadele le culegem astazi: ne sunt servite reclame conform tendintelor noastre de consum, Internetul stie deja unde am vrea sa ne facem vacantele si ne sugereaza unde sa ne cazam sau cat ne-ar costa biletul de avion.

Aceasta evolutie fantastica a Social Media, pe care unii o pot cataloga drept inceputurile inteligentei artificiale, se va rasfrange, inevitabil, si asupra relatiilor. Deja sunt din ce mai multi specialisti care afirma ca Facebook va putea prezice cu exactitate care vor fi persone pusi la punct, calcule matematice si deductii logice.

Cu toate acestea, psihologul roman Andra Tanasescu (foto) este de parere ca aceste predictii sunt imposibil de realizat, deoarece oamenii nu sunt simple conglomerate de variabile, algoritmi, ecuatii si statistici.

“Inteligenta artificiala se poate implementa, intr-adevar, in actiunile noastre curente, dar din punctul meu de vedere este imposibil sa anticipezi afinitatile sufletului. Sufletul uman nu poate fi cantarit sau cuantificat, iar o relatie intima nu se bazeaza doar pe interese sociale, cum ar fi job, venit, culoarea ochilor, a parului, inaltimea, greutate, tendinte de comportament etc. Internetul, in general, si Google sau Facebook, in particular, au o putere fantastica de a imbina variabile psihosociale si de a face predictii, care au o rata de succes aproape de 100%. Insa, Facebook nu poate masura sufletul, acele dorinte ascunse in strafundul nostrum, acele sentimente profunde pe care le traim”, afirma psihologul.

Psiholog: “Facebook masoara doar cine pretindem noi ca suntem, nu ceea ce simtim cu adevarat”

Mai mult decat atat, specialistul in relatii de cuplu este de parere ca o conexiune autentica, reala, se face doar fiind in prezenta acelei persoane, stand fata in fata, privindu-va, ascultandu-va.

“Ceea ce aleg oamenii sa posteze pe retelele de socializare sunt doar parti din ei, parti care pot fi mai mult sau mai putin reale. Pe Internet, multi vor sa para mai mult decat sunt, altfel, mai "buni", mai "frumosi", mai "destepti". Ceea ce este real se gaseste dincolo de ecranele luminate, dincolo de citate, clipuri, poze sau check-in-uri. Aceste lucruri sunt adevarate masti dupa care oamenii aleg sa se ascunda, in incercarea neincetata de a fi ceva ce nu sunt", ne sfatuieste psihologul Andra Tanasescu.