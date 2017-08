Vorbesti adesea cu tine folosind persoana a III-a sau a II-a atunci cand te afli in conditii de stres? Nu, nu inseamna ca este ceva in neregula cu tine. Inseamna ca in mod instinctiv ai apelat la o metoda de calmare pe care, mai nou, oamenii de stiinta ne sfatuiesc sa o aplicam ori de cate ori ne simti foarte stresati.

TRUCUL MENTAL care te ajuta atunci cand esti foarte stresat: Vorbeste cu tine la persoana a II-a sau a III-a

Intr-un studiu efectuat in 2014 si ale carui concluzii au fost prezentate intr-un articol publicat pe Huffingtonpost.com, cercetatorii de la Universitatea din Michigan au explorat modul in care ne folosim de conversatia cu noi insine pentru a ne ajuta sa ne descurcam mai bine in conditii de stres. Rezultatele studiului au fost prezentate pe HuffingtonPost de Guy Winch, psiholog clinic si doctor in psihologie, speaker si autor a mai multor carti.

Prin urmare, ne explica Guy Winch, participantilor li s-a spus sa tina un discurs inaintea unui juriu formati din experti intervievatori in care sa spuna de ce se considera calificati pentru “jobul lor de vis”. De asemenea, li s-a spus ca discursul lor va fi inregistrat si video. Apoi, pentru a se asigura ca participantii sunt cat mai stresati cu putinta, li s-a oferit doar 5 minute pentru a se pregati, 5 minute in care nu li s-a permis sa-si ia notite.

Participantii au fost apoi impartiti in doua grupuri. Ambelor grupuri li s-a spus ca oamenii au tendinta de a se pregati psihologic inainte de taskuri stresante si sa reflecteze asupra modului in care se simt. Un grup de participanti au fost instruiti sa foloseasca pronumele personal la persoana I cand se pregateau (EU ma simt nervos) si celuilalt grup de oameni li s-a spus sa foloseasca pronumele personal de persoana a II-a si a III-a cand se pregateau (“TU te simti nervos” sau… PRENUMELE TAU se simte nervos).

Rezultatele au fost impresionante. Participantii celui de-al doilea grup s-au descurcat semnificativ mai bine la taskurile de speaking decat participantii din primul grup. Participantii care au folosit pronume la persoana a doua si a treia au afisat de asemenea mai putin stres emotional inainte de task, au simtit mai putin sentimente de rusine si s-au angajat ulterior in mai putina gandire auto-critica daunatoare.

De ce o simpla diferenta in folosirea pronumelor are un impact asa de puternic asupra abilitatii oamenilor de a se descurca bine si de a gestiona stresul?

