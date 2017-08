Gelozia apare atunci cand dragostea intra la inchisoare

Gelozia vine pur si simplu din teama persoanei ca nu are valoare de una singura. Cu cat persoana este mai putin capabila sa-si gaseasca ea insasi protectia necesara si cu cat increderea in sine este mai mica, cu atat creste nesiguranta.

Gelozia este un sentiment profund, foarte bine inradacinat si dificil de modificat. De multe ori, oamenii isi imagineaza ca sunt gelosi pentru ca sunt indragostiti, dar de fapt se „indragostesc” pentru ca au nevoie ca o persoana sa stea langa ei pentru a nu se simti singuri.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru (foto), gelozia partenerului ne face, de cele mai multe ori, sa ne imaginam ca suntem iubiti, insa, in acest context, aceasta este confundata cu iubirea, iar iubirea mult dorita se transforma intr-o lupta fara invingatori.

“Gelozia vine pur si simplu din teama persoanei ca nu are valoare de una singura. Cu cat persoana este mai putin capabila sa-si gaseasca ea insasi protectia necesara si cu cat increderea in sine este mai mica, cu atat creste nesigurata, teama de abandon si implicit apare gelozia, caracterizata prin nevoia puternica de a mentine partenerul cat mai aproape, pentru protejarea propriei portii de afectiune. Relatia traditionala oscileaza intre afectiune si dominare, din pacate, doi poli incompatibili pentru construirea unei relatii reale. Cu alte cuvinte gelozia seamana aparent foarte mult cu iubirea, dar este in realitate un frate vitreg malefic, cu caracteristici diametral opuse”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Ce sentimente radicale ascunde gelozia?

Sentimentul geloziei ne indica un tip de relatie in care posesia predomina in detrimentul afectiunii, iar puterea in detrimentul iubirii. Acest sentiment ascunde in el un intreg comportament, o intreaga strategie in care dragostea se amesteca cu:

1. Teama – „Daca nu esti langa mine, nu ma simt protejat/a”

2. Morala – “Datoria ta este sa te ocupi de mine/casa/familie"

3. Santajul - „Voi muri sau ma voi sinucide daca ...”

4. Amenintarea – “Daca nu esti cum vreau eu/cu mine, ai sa vezi tu/ vei plati scump”

5. Culpabilizarea - „Daca iubesti si pe altcineva, inseamna ca nu ma iubesti pe mine!”

6. Manie/furie – “Daca ma supar si reactionez, celalalt se sperie si nu mai pleaca”

7. Luarea de ostateci - Copiii sunt de obicei cei prinsi la mijloc

8. Ideologia - „Pentru ca ne iubim, trebuie sa facem totul impreuna”

9. Autoritatea - „Nu ai voie sa faci/ai ceva fara mine”

10. Suferinta - „Nu mai pot sa dorm/mananc/muncesc din cauza celuilalt”

11. Boala - Anxietate, depresie, atacuri de panica, somatizari

12. Forta/agresivitate - partenerul este retinut prin violenta verbala si/sau fizica, imobilizare, incuiatul usii, interzicerea accesului la masina, bani, telefon sau orice alt mijloc de a lua legatura cu exteriorul

13. Crima - „Daca nu-mi poti apartine, nu ai de ce sa traiesti”

Foto int: maradon 333/Shutterstock