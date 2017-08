Managementul personal in cazul copiilor cu autism

Comunicat de presa

Majoritatea copiilor cu autism intampina dificultati semnificative in dobandirea autocontrolului si dezvoltarea conceptului de sine; este dificil pentru o persoana cu autism sa isi controleze comportamentele neadecvate si sa actioneze corect in situatiile sociale, atunci cand sunt asteptate anumite comportamente de interactiune sociala.

Este vital ca terapia, la nivel avansat, sa se focuseze asupra dezvoltarii autocontrolului si independentei persoanei cu autism.

Anca Dumitrescu, presedintele ATCA - Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata si specialist roman acreditat in terapia ABA, vorbeste despre implementarea sistemului de management personal la persoanele cu autism.

Interventiile pentru managementul personal ajuta persoanele cu tulburari din spectrul autist (TSA) sa invete cum sa isi monitorizeze independent comportamentele si sa actioneze in diferite situatii (acasa, la scoala si in comunitate). Prin aceste interventii, pot invata sa faca diferenta intre comportamentele corespunzatoare si cele necorespunzatoare, sa isi monitorizeze atent si sa isi inregistreze comportamentele si sa se recompenseze pentru comportamentul lor adecvat.

Interventiile de management personal pot fi utilizate in diferite categorii de varsta, incepand cu prescolarii si ajungand pana la liceeni si pot fi utilizate pentru reducerea comportamentelor necorespunzatoare sau de interferenta (stereotipii, autostimulari etc) si dezvoltarea abilitatilor sociale, de adaptare si lingvistice/ comunicare. Abilitatile specifice care reprezinta punctele principale ale interventiei includ complimentarea celorlalti, oferirea unui raspuns pentru ceilalti, impartirea resurselor, dezvoltarea comportamentului de implicare in activitati, initierea interactiunilor, reducerea manifestarilor comportamentelor neadecvate, promovarea abilitatilor de autonomie, dezvoltarea abilitatilor de joaca si conversatiile cu ceilalti.

Studiile din domeniul analizei comportamentale aplicate puncteaza ca interventiile de management personal au fost utilizate eficient in centre si in scoli, pentru grupuri cu varste cuprinse de la perioada prescolara la perioada liceului.

Fazele implementarii sistemului de management personal includ:

Pasul 1. Pregatirea sistemului de management personal

1. Pentru pregatirea sistemului de management, este necesar ca echipa terapeutica (coordonatorul, terapeutii, familia si cadrul didactic) sa identifice comportamentului tinta pentru dezvoltare sau diminuare si sa elaboreze o descriere clara a comportamentului tinta, in asa fel incat adultii implicati sa o inteleaga. Ulterior descrierea va fi prezentata copilului intr-o maniera usor de inteles.

Inainte de implementarea sistemului de management personal cu comportamente de interferenta (comportamente pe care echipa doreste sa le reduca), echipa trebuie sa conduca o evaluare functionala a comportamentului (EFC).

Echipa va identifica ulterior intaritorii si va elabora un sistem de colectare a datelor.

Pasul 2. Invatarea copilului sa utilizeze sistemului de management personal

Copilul trebuie sa aiba capacitatea de a demonstra trei elemente ale sistemului de management personal inainte de implementarea sa in institutia in care va fi utilizat. In primul rand, copilul ar trebui sa manifeste comportamentele tinta (sau sa nu le demonstreze, daca comportamentele trebuie diminuate) si sa faca diferenta dintre comportamentele tinta care s-au manifestat sau nu. In al doilea rand, copilul ar trebui sa aiba capacitatea de a se inregistra corect atunci cand manifesta si nu manifesta comportamentele tinta. In al treilea rand, persoanele trebuie sa isi administreze intaritorii.