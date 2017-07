Explicatia psihologului: In curand, homosexualitatea va fi integrata social ca normalitate

Comunicat de presa

Orientarea sexuala de alta natura decat heterosexualitatea inca este, in zilele noastre, un factor de controversa dar, in foarte scurt timp, va deveni doar un alt aspect social integrat, este de parere psihologul Laura Maria Cojocaru (foto).

In opinia specialistului, aparitia homosexualitatii poate fi influentata de mai multi factori, printre care: factori genetici, factori psihologici, factori sociali si factori culturali. Cu toate acestea, semnele homosexualitatii sunt prezente la multe persoane inca de la inceputul vietii si nu exista nici o dovada relevanta ca ar putea fi cauzata de factori parentali. Mai mult decat atat, de peste 40 de ani, homosexualitatea a fost scoasa din sfera dereglarilor si tulburarilor psihice.

Care sunt factorii care pot favoriza aparitia altor orientari decat cea heterosexuala?

“In anii 1970, cercetatorii Saghir si Robins au aratat ca aproximativ doua treimi din barbatii homosexuali au fost efeminati in copilarie (numiti sissies), si aproximativ doua treimi din lesbiene au avut in copilarie dorinta repetitiva de a fi baieti. Persoanele adulte cu tendinte lesbiene tind sa puna accentul mai mult pe atasamentul emotional decat pe sex. De asemenea, este mult mai probabil ca lesbienele sa considere orientarea lor sexuala ca fiind una voluntara. La inceputul anilor 1980, doar una din cinci lesbiene considera orientarea sa sexuala ca pe o iminenta biologica, in timp ce barbatii homosexuali au afirmat ca orientarea lor sexuala a fost mai mult naturala si inevitabila”, afirma psihologul.



Homosexualitatea nu este o boala psihica, iar transsexualitatea este o nevoie psiho-emotionala

Atat homosexualitatea, cat si transsexualitatea au fost scoase din sfera dereglarilor si tulburarilor psihice inca din anul 1973 deoarece, potrivit Asociatia Americana de Psihiatrie (APA), acestea nu reprezinta boli, nu pot fi tratate, iar incercarea de a schimba orientarea sexuala este considerata un demers care incalca legile etice.

De asemenea, transsexualitatea reprezinta o tulburare de identitate care se caracterizeaza prin manifestarea dorintei de apartenenta la sexul opus anatomic. “Persoanele transsexuale simt ca sunt victime ale unui accident biologic si ca sunt inchise intr-un corp care nu se potriveste identitatii lor de gen. In acest caz, aceste persoane aleg sa traiasca intr-un stil apropiat genului perceput mai intens la nivel mental. Dorinta de a trai si a fi acceptat ca membru al sexului opus este de obicei acompaniata si de dorinta de a-si face corpul cat mai congruent posibil cu cel al sexului preferat prin terapie hormonala si chirurgie. Transsexualitatea nu este o tulburare psihica, ci reprezinta mai degraba o nevoie psiho-emotionala”, spune psihologul Laura Maria Cojocaru.

