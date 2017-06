Epoca sexualitatii de tip fast food. 4 indicatori explicati de sexolog Gabriela Marin

Tot mai multi tineri, care nu se mai simt atrasi de partenerii lor, ajung in cabinetele psihologilor cautând o solutie pentru relatia lor. Viata lor sexuala este un dezastru si se intreaba daca mai merita sa ramana impreuna. Multi dintre ei sunt casatoriti, au copii, iar aceasta decizie nu este deloc una usoara de luat, mai ales ca unii dintre ei nici nu sunt la prima relatie care esueaza in acest fel.

In opinia sexologului Gabriela Marin, actuala societatea trece printr-o criza a sexualitatii fara precedent, perioada caracterizata ca fiind “epoca sexului de tip fast food”.

“Daca acum mai mult de jumatate de secol, sexul era perceput mai mult ca un mijloc de procreere si inmultire a speciei, descoperirea metodelor de contraceptie a deschis calea sexului pentru placere. Filmele pentru adulti si raspândirea lor odata cu dezvoltarea internetului au contribuit la stimularea imaginatiei, iar in prezent, sexul nu se mai traieste din plin, ci este o necesitate pe care o consumam aidoma alimentelor de tip fast food. Astfel, majoritatea relatiilor in care iubitii nu isi depasesc conditia obisnuita, instinctuala, au o durata intre 2 si 4 ani, iar dupa acest timp, atractia sexuala dispare.”, declara sexologul Gabriela Marin.

Cum identificam sexualitatea de tip fast food?

Specialistul este de parere ca numerosi tineri invata sa faca dragoste urmarind materialele pornografice de pe internet si intra in viata sexuala avand deja anumite idei preoconcepute despre sex, care le limiteaza foarte mult trairile si experientele. Mai mult, majoritatea cuplurile sunt atat de impregnate de prejudecatile si limitarile intâlnite in sexualitatea de tip fast food invatata din filmele porno, incat ei considera ca:

1. Modul in care aratam este totul.

“Sexualitatea obisnuita desprinsa din filmele porno se focalizeaza exclusiv pe corp. Astfel, suntem conditionati sa credem ca sexualitatea noastra depinde in special de felul in care aratam. Ajungem sa credem ca nu putem avea o viata sexuala satisfacatoare decât daca suntem tineri, aratam perfect, cu sânii tari si mari sau penisul de o marime apreciabila; prejudecata care poate determina probleme serioase legate de increderea in sine, in special la cei care nu se mai considera tineri sau care nu au un corp perfect, de fotomodel”, explica psihoterapeutul Gabriela Marin.

2. Trebuie neaparat sa ne satisfacem partenerul, ca el/ea sa aiba orgasm.

“Mentalitatea clasica mentioneaza faptul ca satisfacerea celuilalt este elementul central. Cu totii stim ca a-i darui celuilalt placere si satisfactie in timpul actului sexual este un lucru minunat. Insa, in cliseul folosit in filmele porno, acesta este unicul si cel mai important scop al actului sexual. Cealalta fata a monedei este faptul ca daca partenerul nu obtine orgasmul, sexul devine o problema, Si astfel, sexul = orgasm. Se pierde chiar scopul principal al interactiunii sexuale, care este starea de placere, de intimitate. Se ajunge astfel, foarte rapid la anxietatea de performanta in cazul ambilor parteneri”, spune sexologul.