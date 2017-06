Care este diferenta dintre oamenii la usa carora norocul pare sa bata mereu la usa si cei carora acesta pare sa nu le mai iasa in cale?

Roy Primm este un autor care s-a uitat la atitudinea mentala a oamenilor cu noroc, demontand astfel mitul potrivit caruia norocul ar fi un aspect extern noua. Astfel, proverbul „Norocul si-l face omul cu mana lui.” este mult mai aproapiat de adevar.

Concluziile trase de Roy Primm sunt bazate pe un studiu de doi ani asupra acestei teme. Ne vom uita astfel la ce inseamna norocul dintr-o perspectiva psihologica, pentru ca de fapt, oamenii care au noroc au in comun anumite practici si atitudini pe care le acceseaza fie constient, fie inconstient.

Roy Primm a observat 12 obiceiuri ale oamenilor norocosi. Iti prezentam 3 dintre cele mai importante aspecte pe care Primm le dezbate in cartea sa:

1. Se astepata mereu ca norocul sa apara de dupa colt

Indiferent de ceea ce li se intampla si chiar daca evenimentele sunt negative, ei pastreaza in mintea lor aceasta asteptare – ca sansa lor este acolo ca sa apara si sa ii ajute in orice situatie. Aceasta deschidere mentala ii ajuta pe acesti oameni sa isi pastreze calmul si sa vada clar variante si oportunitati facand mai usor alegeri care sa le fie favorabile. Oportunitatile apar mereu dar se si disipa foarte rapid, asa incat, fara o doza de detasare mentala fata de orice situatie, noi nu reusim sa le accesam.

Majoritatea oamenilor care se auto-definesc ca si nenorocosi, au asteptari reduse sau inexistente ca intra-adevar il vor atrage in viata lor. Si astfel aceasta devine un fel de profetie auto-indeplinita. Cu cat te astepti sa atragi mai mult, cu atat reusesti sa iti creezi mai des posibilitati si sa te reconfigurezi in functie de ceea ce apare.

*** Persoanele care se considera nenorocoase ar trebui sa lucreze constient la schimbarea perspectivei lor asupra a ceea ce este posibil si ce nu. De asemenea ar trebui sa isi constientizeze triggere-le (n.r. din eng. "carlige") emotionale si ranile interioare care ii determina sa actioneze mai degraba dintr-o stare de panica si dezamagire in fata vietii. Cu timpul, noile obiceiuri se vor materializa in situatii mai avantajoase de viata, pentru ca oamenii care isi insusesc aceste capacitati, invata practic sa cheme norocul in viata lor.

Foto: Pixabay

2. Oamenii norocosi nu rateaza oportunitatile

Cercetarea noastra a aratat un fapt surprinzator, spune Roy Primm. Este incredibil cum foarte multi oameni recunosc oportunitatile, dar cu toate acestea nu actioneaza. Acesta este un obstacol pe care il intampina foarte multi oameni si un raspuns la intrebarea „Oare de ce nu am mai mult noroc in viata mea?”

Un obicei al oamenilor pe care ceilalti ii eticheteaza ca norocosi este faptul ca ei actioneaza cu repeziciune.

Cand simt ca in calea lor a aparut o oportunitate nu vor ezita sa apuce acesata sansa. Sunt in acelasi timp deschisi la un posibil viitor pe care o oportunitate il poarta cu sine. Acesta este o reactie mai degraba reflexa a acestor oameni. Isi petrec extrem de putin timp sa analizeze din punct de vedere rational daca sa actioneze acum sau mai tarziu. Sunt in bun contact cu intuitia lor si isi asculta mereu aceasta puternica voce interioara.

Foto homepage: Pixabay

Citeste mai departe >>>