3 exercitii care cresc puterea mintii in doar 15 minute!

Perspectiva noastra asupra vietii, modul cum reactionam la anumite evenimente sau stimului, nivelul nostru de optimism sau pesimism sunt dictate de o activitate neuronala care s-a format de-a lungul timpului si care neconstientizata, ne conduce vietile. Iata de ce, mintea are nevoie sa fie exersata pentru a ne da putere.

Exerseaza-ti muschiul mintii pentru cateva minute in fiecare zi, iar dupa un timp vei observa rezultate remarcabile. Psychology Today ne propune trei exercitii prin care ne putem fortifia viata:

1. Exercitiu pentru puterea mintii: Identifica acele aspecte ale vietii tale fata de care esti recunoscator

Este unul dintre cele mai eficiente exercitii psihologice. Din propria experienta pot sa va spun ca, abordat cu perseverinta, exercitiul poate sa iti schimbe perspectiva asupra vietii in termen relativ scurt. Terapeutii il recomanda persoanelor care sufera de anxietate, depresie sau alte tulburari.

Studii de specialitate confirma de asemenea ca acest exercitiu zilnic prin care ne aratam recunostinta fata de aspectele bune ale vietilor noastre creste gradul de fericire si reduce simptomele depresiei. Prin intermediul acestui exercitiu iti creezi practice cai neuronale noi si iti educi creierul sa vada aspectele pozitive ale vietii, chiar daca pana acum nu era obisnuit sa o faca.

Identifica acele aspecte ale vietii tale care iti aduc fericire, placere, satisfactie. Pot fi lucruri foarte simple, cum ar fi recunostinta ca poti sa faci un dus placut la sfarsitul unei zile obositoare sau recunostinta pentru realizari marete. Cu timpul, recunostinta va deveni un obicei, iar tut e vei bucura de beneficiile acestui sentiment pozitiv in nenumarate feluri.

2. Exercitu pentru puterea mintii: Practica mindfulness

Este imposibil sa ne simtim puternici, plini de energie si motivati daca mintea noastra rumineaza continuu cu privire la evenimente din trecut sau proiecteaza negativ cu privire la ceea ce se poate intampla in viitor. Mindfulness inseamna a invata sa ne concentram asupra momentului prezent, „aici si acum” asa incat,

Cercetatorii arata ca exercitiile de conectare la momentul prezent efectuate cu constiinciozitate in fiecare zi au numeroase beneficii fizice si psihice. Prin practicile de mindfulness ne auto-educam creierul sa se conscentreze mai degraba asupra momentului prezent ajutandu-ne sa fim mai linistiti si mai energici.

Exercitiu: Pentru 5 minute, concentreaza-te asupra a ceea ce este in jurul tau. Asculta sunetele, priveste in camera si vezi ce observi. Intoarce-ti atentia asupra corpului tau si vezi ce observi, ce simti. Cu o practica regulata iti vei creste capacitatea de a te concentra si vei putea sa activezi aceasta abilitate in orice situatie. Cand simti ca temeri, ingrijorarea sau problemele zilei de ieri te acapareaza, practica mindfulness, intoarce-te a momentul prezent pentru a te recalibra si reenergiza.

