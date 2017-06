Barbatii ajung in cabinetele psiho-terapeutilor in momente emotionale dificile carora nu stiu cum sa le faca fata: sunt parasiti si nu stiu <

De ce pleaca femeile de langa barbatii pe care ii iubesc: 5 motive esentiale

Pentru iubitele lor insa, relatia era insa departe de a fi una ideala. Si de cele mai multe ori, inainte de a pleca, femeile fac absolut tot ce le sta in putinta pentru a le arata barbatilor pe care ii iubesc unde gresesc si cum situatia poate fi remediata.

Iata cateva motive care ar putea sa ii alerteze pe barbati, inainte ca totul sa fie prea tarziu:

1. Femeile pleaca pentru ca barbatii nu sunt prezenti

Acesta este cel mai mare motiv pentru care femeile ii parasesc pe barbati, chiar daca ii iubesc. Dupa ce au facut tot ce le statea in putinta, realizeaza ca nu vor sa fie simple accesorii in vietile barbatilor lor. Ele isi doresc mai mult, adica ca ei sa fie prezenti.Cand se simte neglijata si neimportanta, pentru persoana draga, intr-o femeie dorinta de a fi in acea relatie se stinge incet, incet...

Daca pentru un barbat, femeia din viata lui nu este o prioritate, atunci o va vedea pe aceasta plecand, mai devreme sau mai tarziu. Da, munca este importanta, proiectele si pasiunile sunt importante, dar nu ar trebui sa fie mai importante decat persoana iubita, care are nevoie sa petreceti timp impreuna si sa i se acorde atentie. Daca un barbat nu isi face timp pentru persoana pe care o iubeste, se poate astepta ca la un moment dat, cand aceasta va obosi sa tot astepte, sa fie parasit.

Foto: Pexels

Foto homepage: Pexels

2. Femeile pleaca pentru ca barbatii le fac sa se simta invizibile

In acest sens, este important ca o persoana care te iubeste sa stie „sa te vada”, sa te faca sa te simti importanta. Sa vada care sunt pasiunile, aspiratiile, dorintele si felul tau de a fi. O femeie vrea sa stie ca barbatul care o iubeste este acolo si ca o asculta si o intelege. Femeile nu vor sa fie precum niste fantome in vietile voastre!

O femie vrea sa stie, alaturi de barbatul pe care il iubeste, ca ceea ce simte si vrea ea este relevant pentru el. Partenerul trebuie sa ii arate ca este prezent prin actiuni, nu prin vorbe. Este important ca un barbat sa isi vada partenera ca pe o individualitate, ca pe un om valoros care are multe de aratat lumii. Daca o femeie nu se simte valorificata de cel pe care il iubeste, mai devreme sau mai tarziu, va pleca.

Citeste mai departe >>>