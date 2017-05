Infidelitatea online. 6 semne ca partenerul te insala pe Facebook

Nu cu mult timp in urma, singura forma de infidelitate era contactul fizic dintre doua persoane, iar infidelitatea era usor de recunoscut. Daca o persoana avea contact sexual in afara relatiei de baza cu un vecin, coleg, o cunostinta ocazionala sau chiar si cu o prostituata, se considera ca aceasta isi insala partenerul.

In zilele noastre, infidelitatea si-a schimbat radical definitia, iar sexologul Gabriela Marin considera ca infidelitatea se manifesta si fara contact fizic, ci pur si simplu prin apropierea in mediul online. “in zilele noastre, cand ne petrecem din ce in ce mai mult timp in mediul online, orice aspect al vietii noastre cotidiene isi gaseste un corespondent in lumea digitala. Flirturile se faca in social media sau chat-rooms, sexualitatea se exploreaza cu ajutorul webcam-ului sau a pornografiei, iar aplicatii precum Tinder sunt create special pentru a gasi persoane disponibile. Dincolo de aceste aspecte, in lumea moderna, infidelitatea imbraca mult mai multe forme: de la aventuri reale in afara relatiei, la virtuale, pana la ascunderea unui cont bancar. intr-o acceptiune comuna, infidelitatea sexuala este ascunderea fata de partener a unor secrete de natura sexuala care pot pune in pericol relatia”, declara sexologul Gabriela Marin (foto).

Chiar daca partenerul are sau nu contacte de natura sexuala in afara relatiei, sexologul Gabriela Marin a identificat 6 semne ale faptului ca unele dintre activitatile online ale oamenilor au tendinta de a ameninta relatia.

1. Este deseori preocupat de conversatiile digitale in scris, dar niciodata nu mentioneaza despre ce este vorba.

“Utilizarea compulsiva a telefonului mobil poate fi o sursa constanta de conflict in cadrul relatiilor, deoarece partenerul se simte exclus, cel in cauza acordand mai multa atentie telefonului decat discutiilor cu persoana de langa el. Atunci cand observati ca partenerul dumneavoastra reactioneaza emotional in fata ecranului, dar nu va permite sa aflati despre ce este vorba, apare un zid gros in relatie. Desigur ca nu trebuie sa cereti ca cineva sa fie ca o carte deschisa in ceea ce priveste activitatile online, fiecare dintre noi are nevoie de o intimitate personala; dar daca conversatiile virtuale ale partenerului il desprind de la prezent si de la a fi cu dumneavoastra, iar acesta nu face niciun efort sa corecteze acest lucru, atunci atentia si prioritatile lui s-ar putea sa fie indreptate in alta parte”, explica sexologul.

2. Primeste mesaje la orice ora, inclusiv noaptea tarziu.

“Acum 20 de ani, daca un prieten sau un coleg de munca v-ar fi sunat partenerul la 11 noaptea, cand erati deja in pat, v-ar fi deranjat. Acum, insa, de la aparitia smartphone-urilor, a devenit social acceptat sa ii scrii cuiva (si chiar sa astepti un raspuns) mult dupa limita orara maxima traditionala. Un mesaj primit noaptea de la un prieten nu reprezinta neaparat o cauza de ingrijorare, unele cupluri chiar se relaxeaza impreuna cu telefoanele in fata. in schimb, daca conversatiile tarzii in noapte apar tot mai des si isi croiesc drum chiar in dormitorul dumneavoastra, atunci s-ar putea ca deja sunteti optiunea a doua”, este de parere psihologul Gabriela Marin.

3. Va treziti si observati ca partenerul este pe Facebook, dar se ascunde repede cand va vede.

“Deoarece tot mai multe persoane dorm cu telefonul mobil in apropiere (fapt care a fost demonstrat ca fiind deranjant pentru odihna si sanatatea voastra), creste si probabilitatea purtarii unor conversatii online. Este acceptabil ca partenerul sa petreaca timp pe Facebook, dar daca se ascunde de dumneavoastra, ati putea sa il intrebati de ce”, declara Gabriela Marin.

4. Este foarte posesiv in legatura cu telefonul sau tableta.

“Persoanele care se comporta neobisnuit incercand sa ascunda ceva, sunt foarte atenti sa nu fie prinsi si pot fi usor de observat. Daca isi protejeaza telefonul cu orice pret, inchide ferestrele deschise atunci cand vorbeste la telefon sau va impiedica sa trageti cu ochiul la ceea ce scrie, sunt sanse mari ca partenerul sa aiba un motiv special. Poate avea reactii nefiresti de iritabilitate sau suparare atunci cand ii luati in joaca telefonul sau tableta, fara niciun motiv serios”, considera psihologul.