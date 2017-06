Fiecare dintre noi avem momente in viata in care simtim ca totul se prabuseste. Macar o data in viata se intâmpla sa ne lovim de diferite piedici care ne pot opri de la drumul nostru in viata, la care am muncit atât de mult timp. Aceste momente ne fac sa vrem sa renuntam, ne manânca toata energia si ne lasa fara chef, fara motivatie si fara drag de lucrurile care, odata, ne placeau.

In opinia psihologului Andra Tanasescu (foto), astfel de momente dificile nu sunt, in fapt, nimic altceva decât semnale oferite de viata, prin intermediul subconstientului nostru, ca avem nevoie de o pauza, in care sa ne deconectam de la micile probleme.

“Pe parcursul vietii, constientul ne tot alimenteaza cu mesaje ca totul trebuie luat in serios, ca nu avem nevoie de pauze, ca actualul loc de munca este ceea ce ne dorim, chiar daca ne termina psihic, ca rutina este buna si trebuie sa ne tinem de ea pâna la pensionare, si chiar si dupa ea. La un moment dat, subconstientul nostru clacheaza si construieste scenarii, aparent daunatoare, dar care au ca scop final, deconectarea noastra. Tot acest declic se petrece intr-o fractiune de secunda. Ori stam in pat si dintr-o data suntem strafulgerati de intrebarea: Chiar sunt fericit cu adevarat asa cum sunt acum? Ori stam pe Facebook, ne uitam la fotografii ale prietenilor sau chiar ale necunoscutilor, care par atat de fericiti in Santorini, Thailanda, Tenerife sau chiar pe plaja din Mamaia, incat ne enervam si ne intrebam cu voce tare: Eu de ce nu merg niciodata intr-o astfel de vacanta?”, explica psihologul.

Raspunsul la depresie este “Iesi din casa!”

Specialistul crede ca rutina amplifica starea de depresie, iar raspunsul la intrebarea “Cum scap de lipsa de pofta de viata, cum scap de depresia care parca a pus stapanire pe viata mea?” este unul singur “Iesi afara, iesi din casa”. Unde? Oriunde. In parcul din fata blocului sau in indepartata Indie. Mintea constienta construieste granite, impune reguli, crezand ca ne vrea binele, insa spiritul nostru este liber, are nevoie de aventuri, de actiune, de orice altceva numai nu de rutina.

Foto: Ann Haritonenko /Shutterstock

“Unul dintre cele mai mari beneficii ale calatoriilor este ca te ajuta sa te deconectezi de la ceea ce ai lasat acasa. Fie ca avem o problema de cuplu, fie ca avem probleme la locul de munca sau intr-un alt aspect al vietii noastre, plecarea intr-un loc nou ne ajuta sa ne mutam atentia de la ele si sa acumulam noi experiente. Pâna in acel moment, credeam ca tot ceea ce facem in viata - adica rutina pe care ne-am creat-o - este suficient. in vacanta descoperim noi puncte de vedere, noi moduri de a gândi si de a actiona si, de multe ori, chiar suntem surprinsi de noi. Readucem in viata noastra sentimente si simtiri pe care le-am uitat, care abundau in copilarie, insa nu mai au loc in viata de adult”, afirma psihologul Andra Tanasescu.