7 semne ca ai o inteligenta peste medie

In mod gresit, oamenii cred ca ne nastem cu un anume nivel de inteligenta. Coeficientul de inteligenta creste insa, prin exercitiu si deschidere.

1. Persoanele cu o inteligenta peste medie sunt extrem de creative

Vazute din exterior, creativitatea lor debordanta si conexiunile surprinzatoare pe care le fac, sunt considerate uneori ciudate de catre cei cu „idei fixe”. Dar cercetarile in domeniu arata ca oamenii care depsesc media sunt si foarte creativi – o creativitate care uneori nu poate fi accesata de catre cei din jur, fiindca evident, cei inteligenti vin cu perspective cu totul si cu totul noi.

2. Persoanele cu inteligenta peste medie sunt auto-reflexive

Oamenii cu inteligenta peste medie reusesc sa isi dezvolte abilitatea de a fi auto-reflexive. Ei au capacitatea de a se analiza din exterior cu privire la propriul sine, la propria viata, propriile algereri si la relatia lor cu ceilalti. Ei stiu sa se priveasca din exterior si sa devina obiectivi in privinta situatiilor prin care trec, reusind astfel sa acceseze decizii mai bune, fara a fi manti de emotii puternice.

Foto: Pixabay

3. Persoanele cu o inteligenta peste medie au capacitatea de a se adapta cu usurinta

Persoanele inteligente sunt flexibile si capabile sa se adapteze cu usurinta diferitelor situatii de viata, datorita creativitatii pe care stiu sa si-o accesesze.

Studii recente de psihologie arata ca inteligenta depinde de capacitatea de a-ti schimba un comportament astfel incat sa fii mult mai eficient in privinta situatiilor de viata. Dupa cum Donna F. Hammett scrie, persoanele inteligente se adapteaza „aratand ceea ce poate fi facut, indiferent de complicatiile sau restrictiile ce ii preseaza in acel moment.”

4. Persoanele cu inteligenta peste medie inteleg cat de mult nu inteleg

Persoanele inteligente sunt foarte modeste in privinta lucrurilor pe care le stiu sau nu.

Oamenilor destepti nu le este frica sa recunoasa: „nu stiu nimic despre acest subiect”. Iar daca nu stiu, pot invata. Iar faptul ca nu stiu, ii determina si mai tare sa caute si sa se informeze.

Un clasic studiu efectuat de Justin Kruger and David Dunning, a aratat cum, cu cat sunt mai putin inteligenti, oamenii isi supra-estimeaza abilitatile cognitive.

5. Persoanele cu o inteligenta peste medie au o curiozitate de nestavilit

Albert Einstein spunea: „Nu am niste talente speciale. Sunt doar in mod pasional, curios.”

Si, dupa cum Keyzurbur Alas spunea, „oamenii inteligenti se lasa fascinati de lucruri pe care ceilalti le iau ca atare.” O cercetare publicata in anul 2016 a artat ca exista o legatura intre inteligenta manifestata in copilarie si deschiderea de a experimenta – ceea ce cuprinde curiozitatea intelectuala – mai tarziu, in viata adulta”.