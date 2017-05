Puterea psihologica a cuvintelor: Cuvinte care darama si cele care construiesc o relatie

Cuvintele pot rani mult mai rau chiar decat o palma. De aceea, atunci cand suntem suparati pe cineva, efervescenta momentului nu trebuie sa ne determine sa folosim cuvinte dure, pe care le vom regreta mai apoi toata viata. Trebuie sa ramanem calmi si sa ne alegem cu grija cuvintele, deoarece acestea au puterea de a darama o relatie intr-o fractiune de secunda.

Psihologul Laura Maria Cojocaru (FOTO) considera ca exista, in vocabularul limbii romane, multe cuvinte care, chiar daca nu sunt jignitoare, agresive sau sunt spuse pe un ton domol, pot darama la fel de usor o relatie. “Nu trebuie sa avem neaparat un stil agresiv de adresare partenerului sau sa il jignim direct, ca sa il indepartam de noi. Exista cuvinte mai soft, pe care multi nu le bagam in seama, dar care pot genera acuze nefondate sau chiar pot denota imprecizie, conditionare sau pesimism.

Cuvinte precum „poate”, „oarecum”, „parca”, „daca”, la fel ca si negatiile de tipul „nu stiu”, „nu cred”, sadesc si cresc in partener, mai repede decat putem crede, sentimentul de incertitudine. Odata cu instalarea acestei senzatii de incertitudine, fara sa constientizam, devenim mai putin increzatori in noi si mai ales in cel care rosteste aceste cuvinte in mod frecvent, mai putin increzatori in sentimentele sale si in capacitatile sale de a concretiza ceea ce spune. In mod indirect, prin impactul acestor sintagme este indusa nesiguranta, fapt ce poate conduce la cresterea suspiciunilor si chiar la gelozie”, explica psihologul.

Mai mult decat atat, Laura Maria Cojocaru crede ca asocierea unor fraze cu continut pesimist cu unele cuvinte precum „imposibil”, „dificil”, „greu”, „niciodata”, „definitiv”, pot induce o stare de alerta, chiar de panica, sau o stare de tristete care poate merge pana la instalarea unei depresii reactive.

De asemenea, specialistul recomanda ca, atunci cand partenerul are nevoie de sprijinul si confirmarea noastra si nu numai in aceasta situatie, sa evitam formula de genul “da, dar…”, care inseamna de fapt un “nu”, inseamna dezaprobarea unei actiuni, gand, simtire a partenerului si poate duce la scaderea simei de sine si nevoia de a cauta sustinere si confirmare in alta parte.

