Alegerea potrivita in dragoste. Forta inconstientului

Ce ne determina sa alegem un anumit barbat, o anumita femeie? Exista oare o alegere potrivita sau totul e hazard? Si oare cum eroii unor romane atat de indragite, precum Amantul doamnei Chatterley sau Manastirea din Parma, au ajuns sa-si teasa povestile de dragoste?

Sa ne imaginam relatia noastra de iubire ca pe o casa. Si, construind-o, avem libertatea de a incepe de oriunde dorim: de la fundatia sapata adanc in pamant, de la acoperis sau de la parterul confortabil, trecand apoi la alte etaje, mai mult sau mai putin atragatoare initial. In arhitectura unui cuplu, aceste planuri au o semnificatie proprie si spun cate ceva despre cei care le cladesc. Chestionarele si testele pe care le veti gasi in acest volum va vor ajuta sa va evaluaticompatibilitatea cu celalalt intr-o relatie incipienta si sa va cunoasteti mai bine “casa” propriului cuplu, pentru a va putea bucura impreuna de ea cat mai deplin. E o carte pentru oameni singuri, ce inca isi cauta perechea, dar si pentru cuplurile deschise spre autoexplorare.

Bruno Humbeeck, psihopedagog si cercetator la Universitatea din Mons, are o bogata experienta in consilierea si pedagogia familiala si este autorul a numeroase lucrari despre rezilienta, educatie familiala si relatia scoala–familie.

Autor: Bruno Humbeeck. Carte aparuta la Editura Trei