Testul psihologic al Cercului: Ce spune aceasta forma despre tine?

Oamenii care au tendinta de a spune ca forma desenata mai jos este un cerc, sunt in mod general mult mai liberali si progresisti in gandire, arata un nou studiu.

Studiul citat de catre PsyBlog, a fost publicat in The Journal of Personality and Social Psychology (Okimoto & Gromet et al., 2015)

• Oamenii care au participat la acest studiu si au considerat ca forma este un cerc, au opinii politice progresiste - considera ca statul trebuie sa asigure buna-starea cetatenilor, de asemenea sustin drepturile LGBT si ale minoritatilor.

• Cei care spun ca forma de mai sus nu este un cerc, au tendinta de a fi mult mai conservatori. In mod natural, in cazul lor, este mult mai probabil ca ei sa sustina intarirea legislatiei in domeniul drogurilor si sa nu sustina statul weallfare si interventionismul statului pe piata libera.

Pentru acest studiu, oamenilor li s-au aratat mai multe forme geometrice, nu doar cercuri. Unele dintre acestea erau patrate, cercuri sau dreptunghiuri perfecte, unele dintre acestea nu erau.

Cercetatorii au testat astfel, toleranta oamenilor la diferentele fata de norma.

Oamenii care sunt mai toleranti cu privire la diferentele dintre forma de mai sus si un cerc perfect, accepta cu mai mare probabilitate diferentele din societate si particularitatile fiecarui individ.

Cei stricti in privinta geometriei sunt de asemenea stricti cu privire la oameni.

Autorii explica rezultatele lor: „Participantii mai conservatori au raportat diferente mai mari intre formele perfecte si cele imperfecte, spre deosebire de participantii mai liberali, indicand si o mai mare sensibilitate la abaterile de la norme.”

Un alt mod de a ne uita la rezultate: Tendinta de a fi negativi

O alta teorie spune ca diferenta dintre a fi liberal si a fi conservator poate fi pusa pe seama tendintei unui individ de a avea sau nu, o mentalitate negativa.

„Pozitia noastra in spectrul politic - dreapta, stanga sau centru – poate sa fie datorata unui profund mecanism psihologic, care descrie mentalitatea noastra generala fata de lumea inconjuratoare.”, dupa cum arata un studiu publicat de catre revista de specialitate Behavioral and Brain Sciences. Studiul a folosit ca metoda testarea reactiilor la vederea unor imagini cu continut negativ.

Studiul a aratat ca reactiile persoanelor conservatoare erau mult mai intense fata de aceste imagini tuburatoare.Aceste rezultate, dar si altele asemantoare, efectuate in intreaga lume, arata ca inclinatia noastra de a fi sau nu negativi – o orientare automata fata de aspectele mediului inconjurator – poate sa fie centrala pentru pozitionarea noastra de-o parte sau de alta a spectrului politic.

Asa incat, intorcandu-ne la acest (presupus?) cerc, daca nu il consideri cerc, aceasta este pentru ca, in general, imprefectiunile te deranjeaza.

Daca il vezi ca pe un cerc, atunci inseamna ca imperfectiunile nu conteaza asa tare pentru tine si ca de altfel, pentru tine lumea este mai interesanta avand particularitati.

Foto homepage: Pixabay