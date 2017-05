Corpul nostru ne transmite zilnic semnale atunci cand buna functionare a organismului nostru este in pericol, insa putini dintre noi le dam atentie si credem ca sunt dureri normale.

In opinia specialistei Laura Maria Cojocaru, fiecare semnal trimis de parti ale corpului nostru sunt extrem de importante, si nu transmit doar semnale ale neplacerilor fizice, dar si anumite stari sufletesti negative sau sentimente referitoare la oameni sau situatii. “De multe ori, starile noastre sufletesti dezechilibrate pot provoca, in timp, boli psihosomatice.

Adica energiile negative produc stari chimice in corp, pe care le vom resimti la un moment dat si ca neplaceri fizice. Fiecare parte a corpului – precum gatul, umerii, bratele, coatele, mainile, degetele sau spatele (care centre importante ale sistemului nervos) transmite un semnal specific, deoarece este arondat unor stimuli psihologici”, declara psihologa Laura Maria Cojocaru.

Psihosomatica, limbajul corpului: Cele 7 parti ale corpului care ne trimit sistematic semnale de alarma

1. Ce spune gatul?

Din punct de vedere al psihicului, problemele fiziologice aparute in zona gatului se constituie intr-o metafora care ne atrage atentia asupra flexibilitatii de a vedea situatiile, persoanele, solutiile posibile din mai multe perspective. In opinia psihologului, aceasta capacitate ne ajuta sa intelegem care este abordarea cea mai potrivita, atat situatiei, cat si personalitatii noastre. Daca ramanem "fixati" asupra unei singure perspective, asupra unui singur punct de vedere, atunci gatul nostru are de suferit, manifestand dureri, "intepeniri".

Foto: Shutterstock/ Niran Phonruang

“Manifestarile fiziologice interioare de la nivelul gatului au legatura cu limbajul verbal si nonverbal, cu capacitatea noastra de a spune ce ne doare, de a refuza, de a riposta atunci cand suntem abuzati, cu capacitatea de a ne exprima nevoile, de a cere, cu capacitatea de a ne exprima verbal emotiile si cu creativitatea de a gasi cea mai utila modalitate de comunicare. Noi comunicam, atunci cand rostim cuvinte, cat si cand tacem, deci nu se pune problema existentei unei stopari a comunicarii, ci este vorba despre a mentine un echilibru intre comunicarea verbala si cea nonverbala (prin care transmitem oricum o parte mult mai mare din mesaj).

Daca in zona capului iau nastere credintele noastre despre sine, despre viata, se contureaza visurile noastre, sunt analizate si puse in aplicare deciziile si pasii necesari obiectivelor noastre, gatul este expresia capacitatii si deschiderii noastre mentale catre a explora mai multe aspecte ale obiectivului nostru, de a comunica cu cei din jur, in vederea intelegerii tuturor factorilor, de a cere ajutorul atunci cand este necesar”, explica psihologa Laura Maria Cojocaru.

2. Ce spun umerii?

“Umerii sunt in stransa legatura cu capacitatea noastra de a purta responsabilitatea dezvoltarii si atingerii obiectivelor de viata. Atunci cand umerii sunt afectati in vreun fel sau au o postura ”cazuta”, arata ca ne simtim impovarati de responsabilitati, ca avem tendinta sa preluam si din responsabilitatiile altora sau ca, pur si simplu, ne incarcam singuri cu prea multe sarcini de facut”, afirma specialista.

3. Ce spun bratele?

“Bratele au legatura cu capacitatea noastra interioara de a primi sau a imbratisa oamenii si situatiile, provocarile, schimbarile, in sensul de acceptare prin si cu iubire. Totodata bratele simbolizeaza metaforic ”aripile” noastre, adica ne arata cata dorinta de ”zbor”, respectiv de crestere, de evolutie personala, invatare si schimbare avem, cata forta, echilibru si libertate interioare simtim si ne acordam pentru a inainta in viata”, este de parere psihologul Laura Maria Cojocaru.

Foto homepage: Pexels

