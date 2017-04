Un psiholog cu o experienta de 20 de ani le recomanda: 5 metode pentru o Stima de Sine puternica!

Teoretic, stim cu totii ca o stima de sine ridicata este de mare ajutor in viata si in relatiile cu noi insine si cu ceilalti. O stima de sine ridicata ne face sa ne simtim bine in privinta propriei persoane, ne face sa ne apreciem si sa ne iubim pentru ceea ce suntem, ne ajuta sa facem fata mai bine provocarilor emotionale, ne face mai putin vulnerabili in fata anxietatii si mai puternici in fata stresului. Anumite studii si scanari efectuate la nivelul creierului au demonstrat ca, atunci cand avem o stima de sine ridicata, avem tendinta de a percepe anumite rani emotionale precum respingerea sau esecul ca fiind mai putin dureroase. Prin urmare, ne vom reveni mai repede de pe urma lor.

Insa cultivarea stimei de sine nu este intotdeauna atat de usoara pe cat ne-am dori sa fie. Intr-o postare pe blogul TED, psihologul Guy Winch, cu o experienta de 20 de ani in lucrul cu diversi pacienti, ne dezvaluie 5 metode prin care putem cultiva o stima de sine mai buna. Guy Winch este si autorul cartilor “Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts", “The Squeaky Wheel: Complaining the Right Way to Get Results, Improve Your Relationships and Enhance Self-Esteem” si scrie si pentru publicatii renumite precum Huffington Post sau PsychologyToday.com.

Guy Winch: 5 metode prin care iti poti cultiva o stima de sine puternica

1. Foloseste afirmatiile pozitive intr-un mod potrivit.

Afirmatiile pozitive precum “o sa am succes” sunt populare, insa in opinia lui Winch exista o singura problema majora in ceea ce le priveste: au tendinta de a-i face pe oamenii cu stima de sine scazuta sa se simta si mai rau caci adeseori sunt contrare propriilor convingeri existente. In mod ironic, afirmatiile pozitive functioneaza pentru o anumite categorie de persoane – cele a caror stima de sine este deja mare. Pentru ca afirmatiile sa functioneze si in cazul celor cu stima scazuta, Guy Winch ne sugereaza sa le facem mai credibile, spre exemplu sa inlocuim afirmatia “o sa am succes” cu “o sa perseverez pana cand o sa reusesc”.

2. Identifica-ti abilitatile si dezvolta-le.

Stima de sine creste atunci cand ne demonstram adevaratele abilitati si avem realizari in acele domenii ale vietii noastre care conteaza pentru noi, este de parere psihologul.

Secretul, spune psihologul Winch, consta in a-ti identifica abilitatile si talentele principale si in a gasi oportunitati care sa le puna in evidenta. Daca, spre exemplu, iti place sa gatesti, fa din weekend un adevarat festin la care sa iti inviti prietenii si sa ii delectezi cu preparatele tale. Daca iti place sa alergi, inscrie-te la competitii de alergare si antreneaza-te pentru ele. Important este sa iti descoperi si sa iti constientizezi calitatile, iar apoi sa le permiti sa se dezvolte.

3. Invata cum sa accepti complimentele.

Cand ne simtim rau in privinta propriei persoane, este tare greu ca cineva sa ne scoata din haul in care ne indreptam. Unul din aspectele complicate ale unei stime de sine scazute, spune Winch, este acela ca tocmai in momentele in care am avea cea mai mare nevoie de complimente avem tendinta de a le opune o rezistenta mai mare.

In cazul in care stima de sine ne este scazuta, psihologul ne sfatuieste sa apelam la urmatoarea tactica. Sa nu respingem complimentele in totalitate, ci sa ne setam un tel: acela de a tolera complimentele atunci cand le primim chiar daca ne fac sa ne simtim inconfortabil (si o vor face cu siguranta). In cele din urma, pe termen lung, efortul va merita.

Iar cea mai buna modalitate de a evita reactiile reflexe de respingere a complimentelor este, in opinia psihologului Guy Winch, pregatirea unor raspunsuri standard la anumite complimente si folosirea lor, chiar daca la inceput va fi in mod automat si fortat. Aceste raspunsuri ar putea fi lucruri simple precum “multumesc” sau “ce dragut din partea ta.”

Impulsul de a refuza complimentele se va diminua in timp, indiciu ca stima ta de sine devine mai puternica.

