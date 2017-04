Una dintre cele mai obisnuite temeri ale oamenilor este frica de esec, fiind parte integranta chiar din structura ADN-ului nostru, deoarece isi are originile in frica colectiva de a esua in supravieauirea ca specie, este de parere psihologul Laura Maria Cojocaru.

Mai mult decat atat, stramosii nostri au descoperit ca, daca ramaneau impreuna si functionau in grupuri in care indivizii si familiile aveau responsabilitati si deprinderi diferite, isi puteau astfel creste sansele de supravietuire. “In vremuri stravechi, preistorice, daca un individ era alungat din grup, risca aproape sigur moartea. De aceea, frica de esec presupune de fapt frica de a nu fi acceptat din punct de vedere social si/sau personal intr-un grup, comunitate, cuplu, familie. Iar in spatele fricii de neacceptare sta instinctul de supravietuire”, afirma psihologul Laura Maria Cojocaru.

Frica de esec: Cu ce ne ajuta intelegerea acestor aspecte?

In opinia psihologului, daca vom intelege ca supravietuirea, in stadiul actual de evolutie, este un aspect de cele mai multe ori relativ usor de atins, atunci ne va fi mai usor sa percepem diferenta intre nevoie si dorinta sau intre nevoile reale si cele fictive.

“Ca sa putem supravietui, avem nevoie de apa, aer, ceva mancare si un adapost, iar restul lucrurilor pe care le cautam sunt doar trepte calitative sau cantitative. Asta inseamna sa facem diferenta intre nevoie (necesitate) si dorinta. De exemplu, putem trai cu un minim de hrana care sa ne asigure aportul necesar de nutrienti (necesitatea) dar mai vrem si pizza, paste, prajituri si alte preparate sofisticate (dorinta si dorinta de a mari placerea). Putem trai intr-un loc in care sa avem suficienta protectie termica si fizica (animale, infractori, etc.), dar ne face placere o casa cu o anumita marime, cu un anumit mobilier, culori, echipamente, o vila, un hotel de 5 stele si alte variante. Din cauza fricii de esec, respectiv de moarte, avem tendinta sa confundam necesitatea cu dorinta si sa acumulam cat mai multe rezerve materiale pentru a linisti emotionalul, dar este o capcana, pentru ca nu se linisteste! Nevoia emotionala va creste si mai mult deoarece obtinerea acestor rezerve materiale depinde, credem noi, de ceilalti: daca suntem apreciati, integrati si considerati "corespunzatori" vom avea bani, resurse, ajutor si tot necesarul pentru supravietuire. Iar a depinde de ceilalti inseamna sa stam in veghe permanenta in a-i multumi pe ceilalti si a respecta regulile lor (care sunt schimbabile pentru ca asa este omenirea), in a fi acceptati, uneori cu orice pret”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Frica de esec: Care sunt principalele efecte ale fricii de esec?

Frica de esec poate conduce, in plan emotional, la depresie, pierderea motivatiei, evitarea asumarii riscurilor, dependenta de successi perfectionismul, furie si resentimente fata de oameni, fata de sine, fata de divinitate sau fata de viata. De cealalta parte, la nivelul fiziologic, frica de esec va duce la scaderea sistemului imunitar, deoarece ne-am concentrat toate energiile in acea directie, iar functiile de baza ale sistemului imunitar vor fi neglijate.

“Dusa la extrem, straduinta de a apartine, de a corespunde, de a fi acceptati, se poate transforma intr-o capcana atunci cand ne dorim cu orice pret sa fim perceputi intr-un anume fel, sa facem intr-un anume fel lucrurile, sa parem ca suntem conform cerintelor si regulilor unui grup care credem noi ca ne poate asigura "supravietuirea" si uitam astfel sa fim noi insine! Si asta aduce o foarte mare suferinta interioara pentru ca, a renunta sa fim noi insine inseamna a ne incalca propriile principii de viata, propriile valori, a neglija esenta noastra si talentele personale, cu alte cuvinte a neglija propria vocatie si propriul drum in viata. Tot incercand sa corespundem si sa multumim pe oricine altcineva decat pe noi, vom "uita" cine suntem NOI si vom neglija sa facem exact ceea ce putem NOI face cel mai bine”, crede psihologul Laura Maria Cojocaru.

Specialistul ne sfatuieste ca, din cand in cand, sa ne desprindem de grupuri si mai ales de regulile lor si sa incepem sa petrec putin timp si cu noi insine. “Da-ti voie sa analizezi care sunt principiile si valorile tale interne esentiale si care grup personal, social, profesional iti asigura implinirea lor. Uneori vei constata ca e cazul sa-ti faci propriul grup, dar asta te va implini si ii va implini si pe cei din jurul tau care se vor molipsi de fericirea ta”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru.

Laura-Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Asociatiei ”Generatia Iubire” si al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa, este psihoterapeut si trainer in programare neouro-lingvistica. A studiat natura mintii umane urmand 6 formari profesionale cu abordari diferite - psihoterapie integrativa, hipnoza clinica, relaxare si psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu si familie, psihologie clinica, neuro-programare lingvistica si terapii florale Bach. De peste 7 ani ghideaza oamenii, atat in sedinte individuale, cat si de grup, si organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa-si acceseze si utilizeze la potential maxim resursele interioare.